Fred Mayrink interpreta canções de Frank Sinatra na Martins Pena

Fred Mayrink traz tributo a Frank Sinatra a Brasília, depois de passar por Goiânia e São Paulo - (crédito: Divulgação)

Fred Mayrink e o pianista Fernando Leitzke apresentam o espetáculo Sinatra for you, na Sala Martins Pena, neste fim de semana. A dupla rememora clássicos do ícone americano da canção, em sessões amanhã (29/8), às 21h, e domingo (30/8), às 20h. "Não sou cover de Sinatra. O que faço é uma grande homenagem", comenta Mayrink.

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A grande marca do tributo, diz o intérprete, é fazer as pessoas se emocionarem, a partir de memórias como romances, encontros e saudades. "Sinatra faz parte da trilha sonora da vida de muita gente. Quando termino, as pessoas vem me contar sobre a relação afetiva que guardam com as músicas." Mayrink selecionou, para o show, 20 canções. Entre elas estão My way, Fly me to the moon e New York, New York.

O primeiro contato de Mayrink com Sinatra foi aos 18 anos. A paixão reapareceu tempos depois, em 1999, quando dirigia o programa Linha direta e decidiu homenagear o ídolo. "Ele é um artista completo, dono de uma voz inconfundível. Na minha versão, não há arranjos mirabolantes com modernizações. As pessoas querem ouvir genuinamente Sinatra", defende.

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*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco