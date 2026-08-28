Festa de rock, reggae e samba para celebrar o Dia dos Bancários

Neste sábado (28/8), o Dia dos Bancários será comemorado em grande estilo. A partir das 20h, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) receberá a tradicional Festa dos Bancários 2026, promovida pelo Sindicato dos Bancários de Brasília. A programação traz shows de grandes nomes do rock, do reggae e do samba, preparados, especialmente, para as bancárias e bancários sindicalizados da capital.

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A celebração terá dois palcos. No principal, a programação começa com a banda Maskavo, referência do reggae nacional. "A gente adora tocar em Brasília. E é um prazer enorme compartilhar uma festa com estilos bem diferentes, vai ser uma grande aventura para nós", conta Prata, guitarrista, compositor e um dos fundadores da banda.

A noite segue com o show da Charlie Brown Jr., com Thiago Castanho e Marcão Britto trazendo sucessos que marcaram a história do rock brasileiro. "Preparamos um show acústico rock n roll com a energia lá em cima, com todos os hits do Charlie Brown Jr. que fazem parte da vida dos fãs e da história da banda", afirma Marcão, guitarrista da banda, "Quando se soma as diferenças, é o público quem ganha, que terá oportunidade de se divertir e curtir cada momento de um jeito único. Independentemente do estilo, música é conexão, e o que importa no final é todo mundo se emocionar e aproveitar a festa da melhor maneira. Vai ser um show inesquecível. Vamos nos divertir muito."

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O segundo palco será dedicado ao samba, com Fundo de Quintal, que divide o palco com Samba Urgente, em uma noite de música, cultura e celebração. Além da música, a festa propõe unir bancários, familiares e amigos em um momento de confraternização. Os ingressos são gratuitos para os sindicalizados e podem ser retirados virtualmente ou presencialmente. A doação de 1kg de alimento não perecível é voluntária.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



