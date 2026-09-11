A diversidade de Tom e Vinicius invade o repertório de Ayrton Montarroyos

A obra de Tom Jobim e Vinicius de Moraes ganha uma nova voz em Brasília neste fim de semana. O cantor pernambucano Ayrton Montarroyos participa do projeto Tom e Vinicius, apresentado pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com shows no Clube do Choro, neste sábado (12/9), e no CCBB, no domingo (13/9).

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Para Ayrton, revisitar a obra da dupla é reconhecer a dimensão histórica de dois artistas que ajudaram a transformar os caminhos da música brasileira. "A obra de Tom e Vinicius é uma das obras mais importantes da história do Brasil. A relevância dessa dupla é imensurável, e toda homenagem jamais estará à altura da obra desses dois gênios", afirma. O cantor destaca ainda a inquietação artística dos dois compositores, que transitaram por diferentes linguagens ao longo da carreira. "São dois artistas muito inquietos e muito diversos dentro da sua própria obra", observa. O cantor lembra o percurso que passa pelo samba-canção, pela bossa nova e pelos afro-sambas, além das experimentações posteriores de Tom Jobim, como em trabalhos associados a Matita Perê e Stone Flower.

Essa diversidade também aparece na seleção do repertório que será apresentado em Brasília. Entre as escolhas de Ayrton está Lamentos, choro de Pixinguinha com letra de Vinicius de Moraes. A inclusão da música tem um significado especial diante do encontro com os músicos do Regional Choro Livre, grupo residente da temporada. "É a primeira vez que eu toco com esses músicos, então, eu fiz questão de colocar um choro", explica. O repertório também inclui Falando de Amor, composição de Tom Jobim.

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A programação da temporada Tom e Vinicius segue até 11 de outubro e recebe artistas como Theo Bial, Márcia Tauil, Juliane Gamboa, Joana Duah e Leo Gandelman. A proposta é reafirmar a permanência de canções como Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Corcovado, Insensatez e Eu Sei que Vou Te Amar no imaginário musical brasileiro, permitindo que cada intérprete encontre novos caminhos para repertórios já conhecidos.

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Segundo Ayrton, a nova geração de intérpretes tem um papel importante na permanência desse repertório. Em um país marcado por perdas de memória cultural, cantar novamente os clássicos é também uma forma de preservação. "Cabe aos intérpretes zelar por essa memória, zelar por essa música tão grandiosa que foi feita no Brasil por pessoas do nosso povo brasileiro", afirma. A participação no projeto, também, marca sua primeira apresentação em Brasília.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Temporada Tom e Vinicius com Ayrton Montarroyos

Neste sábado (12/9), às 20h30, no Clube do Choro, com ingressos disponíveis pela Bilheteria Digital; e domingo (13/9), das 16h às 19h (acesso ao evento às 15h), no CCBB Brasília, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos limitados a partir das 12h de hoje. Classificação livre.