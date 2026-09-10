Sonia Abrão, na última terça-feira (8), no A Tarde é Sua, mostrou desconforto sobre a suposta recusa de Anitta em não querer que Virginia Fonseca passasse a coroa de rainha de bateria da Grande Rio para ela.

"Podia ter sido uma coisa civilizada pelo menos. Eu era melhor achando que não fosse ter, acabou, cada um para um lado, agora se uma está disposta a fazer a passagem normal, pela escola na verdade. Eu acredito que a Virginia tenha sentido, dada a verdadeira dimensão, o que foi a saída dela, de surpresa, da escola", analisou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apresentadora confessou que nunca engoliu as atitudes da funkeira e comentou que Anitta continua "arrogante". "Então ela queria pelo menos cumprir o figurino. Aí vem a Anitta, numa atitude que eu, particularmente, considero, pelo tanto que eu conheço da Anitta, e realmente não desce, a prepotência, a arrogância, o se sentir maior que qualquer outra rainha de escola do Carnaval carioca", disparou.

Sonia analisou a escolha de Viviane Araújo para passar a coroa para a cantora. "A Viviane Araújo vem aí, foi escolhida, só para dar uma disfarçada, no meu entender, mas acho que não precisava nada disso. Agora, criar caso com a Virginia também é uma coisa que te traz muita visibilidade, não que a Anitta precise, mas, de alguma forma já aquece o Carnaval, já chama atenção para o desfile".

Sonia Abrão chama Anitta de prepotente e arrogante após notícias de que Virginia Fonseca não irá passar a coroa de Rainha de Bateria para a cantora: "Podia ter sido uma coisa civilizada, pelo menos". pic.twitter.com/IWNGBHTed3

O texto Sonia Abrão confessa ranço por Anitta: Prepotência foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.