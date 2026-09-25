Cleber e Cauan cantam hits do sertanejo no Projeto Resenha 2026

Duzentos e oito quilômetros separam a capital do rock, Brasília, e a do sertanejo, Goiânia. Assim, pela proximidade, o modão faz parte da árvore genealógica de Brasília. A dupla Cleber e Cauan tem suas raízes fincadas na capital e retorna amanhã com o projeto Resenha Brasília 2026, no Clube de Engenharia.

O concerto promete uma atmosfera inesquecível com clássicos antigos e recentes da dupla, como Mel nesse trem, Levanta a mão pro céu, Desocupa, Até ficar velhin, Mil adjetivos (Perfeita pra mim). "A gente está preparando um repertório que passa por várias fases da nossa carreira, com músicas que o público já espera ouvir, mas também com novidades. E, claro, Resenha permite essa liberdade de cantar o que a gente gosta, lembrar de modões e fazer coisas que talvez não aconteçam em um show normal", a dupla ressalta.

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A dupla Max e Luan e o grupo Papo em off foram escolhidos para participar da resenha. "A escolha das participações tem muito a ver com a essência do evento. Escolhemos artistas que tenham conexão com nossa história, com a nossa música e que realmente combinem com o clima do projeto", comentam os artistas. Os ingressos estão disponíveis na plataforma TicketBolt.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Cleber e Cauan - Resenha Brasília 2026

Sábado (26/9), às 17h, no Clube de Engenharia (Trecho SCES Trecho 2, Conjunto 35, Parte 1, Setor de Clubes Sul). Ingressos a partir de 120 R$.