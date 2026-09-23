Show de Bruno & Marrone é cancelado após cantor precisar passar por cirurgia - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Bruno, da dupla Bruno & Marrone, precisará fazer uma pausa nos compromissos profissionais por recomendação médica. O cantor será submetido a uma cirurgia de hérnia na próxima semana e, por conta do período de recuperação, uma apresentação que estava prevista para outubro foi cancelada.

O show aconteceria no dia 2 de outubro, em Cristalina, Goiás. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo estabelecimento responsável pela apresentação e posteriormente confirmada à revista Quem pela assessoria da dupla. Apesar do procedimento, a agenda de Bruno será mantida normalmente até a realização da cirurgia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o comunicado publicado no Instagram, o sertanejo deverá permanecer afastado dos palcos durante uma semana. Por orientação médica, o show de Bruno & Marrone, que aconteceria no dia 2 de outubro, em Cristalina, será cancelado. Bruno passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e deverá se manter afastado por sete dias, informou a organização do evento.

A decisão foi tomada seguindo a recomendação dos médicos responsáveis pelo acompanhamento do cantor. Com a necessidade de repouso durante o período de recuperação, a apresentação em Cristalina precisou ser retirada da agenda da dupla para evitar que Bruno retorne aos palcos antes do período indicado.

Dupla agradece compreensão dos fãs

Após o anúncio do cancelamento, Bruno & Marrone também se manifestaram por meio da publicação. A equipe da dupla lamentou a mudança nos planos e agradeceu ao público pela compreensão diante da necessidade de afastamento temporário do cantor.

Bruno & Marrone e sua equipe, juntamente com a Space Eletrônica e o Santanas Gastro Bar, responsáveis pela realização do show, agradecem o carinho e a compreensão dos fãs e de toda a produção local e esperam reencontrar o público em uma nova oportunidade, diz o comunicado.

A expectativa é que Bruno retome as apresentações após os sete dias de afastamento recomendados pelos médicos. Até a realização do procedimento, no entanto, o cantor deve cumprir normalmente os compromissos que já estavam programados com Marrone.

A cirurgia também provoca uma alteração pontual na agenda da dupla, mas não há indicação, nas informações divulgadas pela assessoria, de uma interrupção prolongada das atividades profissionais. O compromisso cancelado em Cristalina deverá ser remarcado em uma nova oportunidade, conforme informado pela organização do evento.

O texto Show de Bruno & Marrone é cancelado após cantor precisar passar por cirurgia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.