Juliane Gamboa e Joana Duah cantam Tom Jobim no CLube do Choro

De um lado, quase três décadas de estrada percorridas entre os palcos de Nova Iorque e Hong Kong; do outro, a energia vibrante de uma artista que acaba de conquistar uma indicação ao Grammy Latino. A união desses dois universos ocorre no projeto Tom e Vinicius, com Joana Duah e Juliane Gamboa, que sobem juntas ao palco em Brasília. O show será neste sábado (26/9), às 20h30, no Clube do Choro e, no domingo (27/9), das 16h às 19h, no CCBB.

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Indicada ao Grammy Latino de Melhor Artista Revelação em 2025, Juliane Gamboa une a vanguarda do jazz e do samba para honrar o legado da música brasileira e aproximar o público jovem dos clássicos. A cantora apresenta sua visão das canções consagradas sem perder a essência original da obra. "Minha estratégia é me colocar no centro dessas canções sendo quem eu sou, uma mulher preta que passeia entre jazz e música brasileira, que canta sobre ancestralidade e sobre a experiência negra", destaca a intérprete.

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O palco também acomoda Joana Duah, brasiliense com 26 anos de carreira, que percorreu cidades como Nova Iorque, Hong Kong, Rio de Janeiro e São Paulo. A soma dessas perspectivas distintas renova o alcance de clássicos que continuam a atravessar fronteiras. Sobre essa troca entre gerações, Juliane comenta:"A bossa nova é uma linguagem muito aberta e popular, embora cismem em colocá-la numa caixinha à parte."

Serviço

Juliane Gamboa e Joana Duah - Tom e Vinicius

Amanhã, às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada), disponíveis no site Bilheteria Digital. Domingo, das 16h às 19h, no CCBB. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos a partir das 12h do dia anterior.



