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Cauã Reymond entra para elenco de série com Kim Kardashian

Ator brasileiro se junta a elenco liderado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Glenn Close na série de Ryan Murphy

Cauã Reymond fala sobre retorno em continuação de "Avenida Brasil" - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Cauã Reymond fala sobre retorno em continuação de "Avenida Brasil" - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Cauã Reymond fará parte do elenco regular da segunda temporada de Tudo é justo, produção criada por Ryan Murphy. O ator brasileiro se junta a nomes como Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close.

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A trama acompanha um grupo de advogadas especializadas em divórcios que decide deixar um escritório tradicional, comandado por homens, para abrir a própria banca. A série combina o universo jurídico com os conflitos pessoais e profissionais das protagonistas.

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Com a entrada na produção, Reymond passa a integrar o elenco de uma obra assinada por Murphy, responsável por séries como American Horror Story, Glee, American Crime Story e Monstro.

A segunda temporada da série foi confirmada pelo Hulu em novembro de 2025. Até o momento, porém, a plataforma ainda não anunciou a data de estreia dos novos episódios.

No Brasil, a série está disponível no Disney+.

 
 
 
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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 22/09/2026 18:35
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