A harmônica de Pablo Fagundes encontra o violão de sete cordas de Douglas Lora nesta sexta-feira (27/11), no Clube do Choro. A parceria nasceu em Caraíva, onde os dois tiveram o primeiro contato musical por meio do Caraivana, grupo do qual Douglas faz parte. Pablo também participou das gravações do álbum do conjunto, quando os músicos perceberam a afinidade e decidiram levar a conversa musical para o palco.

O repertório passa por nomes como Jacob do Bandolim, Sivuca, Tom Jobim e Garoto, além de composições autorais e outros clássicos da música popular brasileira. Mais do que seguir uma sequência fechada, a apresentação abre espaço para que os instrumentos conversem e encontrem caminhos próprios ao longo das músicas.

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O improviso é parte importante desse encontro. Com formações ligadas à música brasileira, Pablo e Douglas partem de temas conhecidos para explorar diferentes possibilidades melódicas, harmônicas e rítmicas. "Essa afinidade nos permite explorar diferentes caminhos, criar espontaneamente e deixar que a própria música nos conduza", conta Pablo. A apresentação também terá participações especiais confirmadas de Minino Garay, da Argentina, Baptiste Herbin, da França, e José Staneck, do Rio de Janeiro.

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O show faz parte de uma pesquisa que Pablo desenvolve há mais de 25 anos sobre as possibilidades da harmônica na música brasileira. Embora não seja um instrumento tradicionalmente associado ao choro, ele aposta na sonoridade e nos recursos do instrumento para ampliar esse universo. A experiência ainda rendeu a criação do curso de harmônica da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello, no próprio Clube do Choro.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco