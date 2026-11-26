As primeiras apresentações de Andy Taylor foram em clubes operários no nordeste da Inglaterra - (crédito: Hulton Archive via Getty Images)

Andy Taylor, que morreu aos 65 anos na segunda-feira (23/11) vítima de câncer de próstata, era o garoto rebelde do Duran Duran.

No início da década de 1980, o lendário grupo britânico de pop vendeu mais de 100 milhões de discos e dominou as paradas musicais tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos.

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Mas o sucesso teve seu preço. Para Taylor, o estrelato global transformou-se em um pesadelo alimentado por cocaína e álcool, que o deixou esgotado e lutando contra depressão.

"Com certeza, desfilávamos em nossos carros velozes com belas modelos em iates no sul da França sem precisar pagar a conta", escreveu ele mais tarde. "Mas valeu a pena?"

Abandono na infância

Andrew Taylor nasceu em North Tyneside, no nordeste da Inglaterra, em 16 de fevereiro de 1961. Sua casa ficava em Cullercoats, uma vila costeira perto de Whitley Bay, onde muitas pessoas, incluindo seus tios, dependiam do mar para seu sustento.

"Era como a novela Coronation Street", disse ele, "só que com peixe."

No início, foi uma infância feliz. Havia a missa aos domingos com seus pais, Ronnie e Blanche, seguida de jogos de futebol na praia com o irmão mais novo, Ronnie Júnior.

No dia de Natal, sua família cantava em coro os sucessos de Bing Crosby ao redor do piano.

Tudo mudou no seu primeiro dia na escola secundária.

O menino de 11 anos voltou para casa e encontrou o pai na cozinha, chorando silenciosamente. A mãe de Taylor, ao que tudo indicava, simplesmente havia desaparecido. Não havia nem mesmo um bilhete.

"Foi como se uma guilhotina tivesse descido de repente", recordou. "Despedaçou tudo sem nenhuma explicação sobre por que eu era culpado".

Eles não receberam nenhuma notícia durante quatro anos.

Depois disso, os encontros ocasionais com sua mãe se tornaram frios, sem qualquer explicação. Taylor nunca descobriu por que ela havia ido embora.

Na escola, ele matava aula e passava dias em cavernas remotas na praia, bebendo cidra e fumando cascas de banana secas. Ele tinha ouvido boatos absurdos de que isso o deixaria chapado.

Pouco tempo depois, foi expulso da escola.

A salvação estava em um violão que encontrou escondido no armário do pai e em um programa de TV da BBC que lhe ensinou os acordes básicos.

Hulton Archive via Getty Images As primeiras apresentações de Andy Taylor foram em clubes operários no nordeste da Inglaterra

Aos 16 anos, ele já trabalhava em uma construção e tocava em uma banda.

Taylor e seus amigos se apresentavam em clubes operários no nordeste da Inglaterra, muitas vezes fornecendo acompanhamento musical para strippers.

A banda também tocou para tropas americanas na Alemanha — onde eram obrigados, por contrato, a se apresentar por seis horas toda noite. Foi através desses soldados que Taylor foi introduzido à maconha.

Duran Duran

Ao retornar, Taylor viu um anúncio procurando um "guitarrista enérgico" para uma nova banda baseada em Birmingham.

Ele ligou para o número e viajou de trem para Birmingham.

A banda Duran Duran, cujo nome foi inspirado na personagem de Jane Fonda no filme de ficção científica Barbarella, se apresentava regularmente em um clube chamado Rum Runner.

Ao chegar, ele conheceu o baixista John Taylor e o baterista Roger Taylor — todos com o mesmo sobrenome mas sem qualquer parentesco com Andy ou entre si.

O tecladista Nick Rhodes entrou em seguida e, após uma breve busca, Simon Le Bon, o vocalista, apareceu "parecendo um Elvis que tinha saído de uma lanchonete de peixe frito e batatas" ("fish and chips").

Redferns via Getty Images A primeira impressão que Andy Taylor teve de Simon Le Bon foi que ele parecia o Elvis depois de ter ido a uma lanchonete de fish and chips

Eles não perderam tempo. Em seis semanas, o grupo já tinha reunido material suficiente para um álbum.

O desafio musical de Andy Taylor era descobrir como sua guitarra se encaixaria na era pós-punk da música eletrônica junto com a letra e a melodia de Le Bon.

Um contrato com a gravadora EMI proporcionou ao grupo o suporte de produção necessário.

Garotas por toda parte

A música Planet Earth foi lançada em 21 de fevereiro de 1981. Rapidamente alcançou o top 10, garantindo uma aparição no cobiçado programa Top of the Pops, da BBC.

Seis meses depois, a canção Girls on Film alcançou o quinto lugar nas paradas de singles do Reino Unido.

A revolução do Novo Romantismo, que tinha tanto a ver com moda quanto com música, estava em curso no Reino Unido.

Os rapazes descobriram que seus ternos Antony Price e maquiagem atraíam o interesse das garotas nas boates.

E logo havia garotas por toda parte, graças a uma campanha de marketing que promoveu a banda intensamente em revistas para adolescentes.

Após uma apresentação nos Estados Unidos, integrantes da banda teriam encontrado no palco 2 mil ursinhos de pelúcia, 150 calcinhas, 300 sutiãs e dezenas de chaves de quartos de hotel atirados pela multidão.

WireImage via Getty Images Andy Taylor disse que a vida com o Duran Duran foi como entrar em Nárnia, como em As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa

A música em si era alegre, cativante e inspiradora.

"Éramos apenas pessoas da classe trabalhadora que queriam escapar da realidade e viver nossos sonhos", explicou Taylor. "Não queríamos ser como o UB40 ou The Specials cantando sobre desemprego e decadência urbana."

Para impulsionar as vendas, o Duran Duran embarcou em exaustivas turnês internacionais, e seus vídeos extravagantes e caros, eram exibidos constantemente na MTV, nos EUA.

As filmagens envolviam um certo grau de risco.

Um colega de banda empurrou Taylor de um iate durante as filmagens do videoclipe de Rio, e ele quase se afogou na costa do Caribe em meio a um enxame de águas-vivas venenosas.

Lobos famintos

No Sri Lanka, o grupo foi forçado a fugir quando 4 mil monges furiosos protestaram contra o uso de um local sagrado como cenário para o clipe de Hungry Like the Wolf.

Depois, após fumar maconha e beber uma garrafa de Jack Daniel's, Taylor subiu em uma árvore com seu violão para posar para uma foto.

Ele caiu em uma lagoa lamacenta que era usada como latrina por elefantes locais e passou quatro dias no hospital se recuperando de uma infecção.

A essa altura, o contrato inicial de 50 libras por semana que Taylor recebia da EMI já era uma lembrança distante.

Ele dividia um apartamento em Birmingham com Le Bon, consumia quantidades enormes de cocaína e conquistava garotas que frequentavam o Rum Runner.

FilmMagic via Getty Images Andy Taylor casou-se com Tracey Wilson na Sunset Strip, em Hollywood, em 1982

Foi então que ele conheceu Tracey Wilson, uma gerente de salão de beleza com os pés no chão.

Inicialmente, ela tinha dúvidas sobre se envolver romanticamente com um guitarrista que se declarava mulherengo e usuário de drogas.

Ela acabou sendo convencida e, no aniversário de 21 anos dele, Taylor a pediu em casamento. O casal permaneceu junto por mais de 40 anos e teve quatro filhos.

Alvos do IRA

O Duran Duran era a banda favorita da princesa Diana. Mas isso também trazia riscos.

Em junho de 1983, o grupo paramilitar irlandês IRA tentou assassinar o príncipe Charles a princesa Diana enquanto eles assistiam a uma apresentação ao vivo do grupo no Dominion Theatre, em Londres.

O plano, que envolvia plantar uma bomba nos banheiros, foi frustrado pela inteligência britânica.

Felizmente, o membro do IRA enviado para plantar o dispositivo era um agente duplo, que avisou o serviço de inteligência britânico e depois fugiu para Paris.

Getty Images A princesa Diana conheceu o Duran Duran em 1983. Sem que Andy Taylor (à direita) soubesse, o IRA estava planejando um atentado a bomba no local

No mesmo ano, Is There Something I Should Know? tornou-se a música com vendas mais rápidas do Duran Duran até então.

O single The Reflex, que a gravadora inicialmente se recusou a lançar, também alcançou o topo das paradas musicais em ambos os lados do Atlântico.

A imprensa americana os apelidou de Fab Five, em comparação aos Beatles, e seus vastos ganhos financeiros os levaram a morar no exterior, por motivos fiscais.

Mas, enquanto isso, o Duran Duran estava em crise.

Meninos selvagens

Para Andy Taylor, as turnês internacionais haviam se tornado cada vez mais regadas a drogas, com os chamados "médicos do rock" injetando substâncias químicas para que ele conseguisse se apresentar nos shows.

O uso constante de cocaína o deixava nervoso e irracional. A BBC ameaçou bani-lo do programa Saturday Superstore depois que ele xingou um telespectador.

As manchetes sobre o uso de drogas por Taylor no Rum Runner prejudicaram a imagem até então impecável da banda.

Em Birmingham, o clube foi repentinamente notificado pela prefeitura com uma ordem de desapropriação e demolido.

O videoclipe de Wild Boys mostrava Simon Le Bon amarrado a uma enorme roda d'água. Mas foi Andy Taylor quem sentiu como se estivesse se afogando.

Ron Galella Collection via Getty Images Andy Taylor (sentado em uma caixa de papelão) e Simon Le Bon nos bastidores do Live Aid em 1985

Musicalmente, ele se sentia frustrado.

Como guitarrista, ele queria gravar discos com uma pegada mais pesada de rock, o que levou à formação do The Power Station — uma banda que ele criou com o cantor Robert Palmer enquanto matava tempo entre as turnês do Duran Duran.

Mas era seu estilo de vida o preocupava. Depois de anos vivendo à base de Big Macs e cocaína, ele sabia que estava caminhando para um colapso.

Após o Live Aid em 1985, as constantes desavenças entre os membros da banda levaram a uma longa separação. As coisas nunca mais voltaram a ser como eram antes.

Novos projetos

Após gastarem suas fortunas, a formação original do Duran Duran se reuniu para trabalhar em novos projetos.

Eles continuaram fazendo shows bem visitados por fãs fervorosos, mas os novos álbuns tiveram vendas decepcionantes.

Em 2006, o Duran Duran divulgou um comunicado afirmando que havia "um abismo intransponível entre nós e que não conseguimos mais funcionar juntos de forma eficaz".

Após se livrar do vício em drogas, ele se mudou para Ibiza e criou um programa para ajudar artistas independentes a lançarem suas músicas e manter seus lucros.

Getty Images Andy Taylor se apresentando com o Duran Duran em 2004

Em 2022, Taylor revelou ele estava com câncer de próstata em estágio avançado, a mesma doença que matou seu pai.

Le Bon falou em nome dos membros restantes do grupo. "É absolutamente devastador", disse ele.

Taylor evitou a quimioterapia, acreditando que ela afetaria sua habilidade de tocar guitarra, enfraquecendo seus dedos. Em vez disso, ele se submeteu a uma "terapia nuclear" experimental, na esperança de que ela lhe desse mais cinco anos de vida.

Inicialmente, pelo menos, pareceu ter sido bem-sucedido, mas, um ano depois, Le Bon disse que a doença de seu ex-companheiro de banda era um "câncer metastático em estágio muito avançado, o quarto estágio".

Em 2025, Taylor conseguiu lançar seu terceiro álbum solo, Man's a Wolf to A Man. Incentivado por Tracey a se expressar pela última vez, ele até gravou os vocais.

Para Andy Taylor, aquela primeira viagem de trem até Birmingham foi como entrar em Nárnia, em As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.

Da noite para o dia, ele passou de cantar para strippers em clubes do norte da Inglaterra a viver como uma estrela do rock com a banda mais popular do mundo.

Então, valeu a pena a montanha-russa? Taylor respondeu à própria pergunta em sua autobiografia, publicada em 2008.

"Talvez se tivesse havido menos momentos difíceis, não teria havido tantos momentos bons", escreveu ele. "Se eu tivesse que fazer tudo de novo, acho que não mudaria nada."

"Mas da próxima vez vou evitar engolir todo aquele xixi de elefante", acrescentou.