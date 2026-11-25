Brasília recebe, pela primeira vez, um conjunto de obras originais de Pierre-Auguste Renoir (1841–1919), um dos principais nomes do impressionismo. A exposição abre nesta quinta-feira (26/11), no Centro Cultural TCU, e reúne 11 pinturas pertencentes ao acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP).

A mostra percorre diferentes fases da produção do artista francês. O público poderá ver desde retratos produzidos na década de 1870 até pinturas de nus e banhistas, características dos últimos anos de sua trajetória. A seleção permite acompanhar as mudanças na obra de Renoir e seu interesse pela representação da figura humana.

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Além das pinturas, a exposição apresenta a experiência imersiva “Rosa e Azul”, criada pela Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. Inspirada em uma pintura homônima de Renoir, a instalação utiliza recursos audiovisuais para aproximar os visitantes do universo visual do artista.

A seleção permite acompanhar as mudanças na obra de Renoir e seu interesse pela representação da figura humana (foto: Reprodução/Instagram)

A programação também inclui visitas mediadas, com atendimento em Libras, e oficinas gratuitas de arte-educação aos fins de semana. As atividades serão conduzidas pelo programa educativo do Centro Cultural TCU, dentro do ciclo Espaço Aberto.

Organizada pelo MASP, a exposição tem curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, e Fernando Oliva, curador da instituição. Em Brasília, a apresentação fica sob curadoria do historiador da arte Rodrigo Ferreira.

A exposição inaugura o projeto “Acervo MASP em dois tempos: Renoir e Joseca Yanomami”, que prevê a apresentação de obras do museu paulista na capital. Em 2027, a segunda mostra do projeto será dedicada ao artista indígena Joseca Yanomami.

Serviço

Exposição Renoir

Quando: de 26 de novembro de 2026 a 14 de fevereiro de 2027

Horário: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h

Onde: Centro Cultural TCU, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Brasília

Entrada: gratuita