Psicodelia toma conta da Infinu neste domingo com a banda Boogarins

Símbolo da música dos anos 1960, o rock psicodélico teve bandas como The Jimi Hendrix Experience, The Beatles e Os Mutantes representando o que se passava na mente humana sob efeito de alucinógenos. Hoje, o estilo ainda é presente na música contemporânea, e no Brasil, os goianos do Boogarins fazem o som dessa vertente roqueira.

Neste domingo (16/7), o grupo se apresenta pela primeira vez na Infinu Comunidade Criativa, às 20h. Brasília ainda pulsa com a psicodelia, e, após tantos pedidos segundo a produção do evento, os ingressos estão esgotados. A abertura do show fica sob a responsabilidade da banda de lofi shoegaze brasiliense Aliendawg.

A expectativa do baterista Ynaiã Benthroldo para tocar na capital é grande, ainda mais por conta das ótimas recepções que a cidade faz para a banda. Esse 2023 promete ser um ano de novidades para a banda goiana, que soma cinco álbuns de estúdio e uma compilação gravada em Austin, Texas.

Em junho, os Boogarins lançaram o single Cerveja quente, com o duo feminino carioca Troá. "Temos feito várias coisas com bandas novas nos últimos anos", afirma Ynaiã. "Esse ano é muito especial para nós, pois nosso primeiro disco completa 10 anos. Estamos finalizando também o disco novo, e produções individuais nossas estão sendo realizadas", detalha o baterista.

Vencedores do Prêmio Multishow de artista revelação em 2014, os Boogarins estrearam em 2013 com o disco As plantas que curam, e, desde então, tocaram em grandes palcos, como o South by Southwest, no Texas, o Primavera Sound, na cidade de Barcelona, na Argentina e no Brasil, e o Rock In Rio Lisboa.

SERVIÇO

Infinu recebe Boogarins em Brasília

Domingo (17/7), na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), às 20h. Ingressos esgotados. Classificação: 16 anos.





