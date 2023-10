Sophie Charlotte está no elenco de O assassino, da Netflix, junto com Tilda Swindon

A partir da graphic novel Alexis Matz Nolent (com ilustrações de Luc Jacamon), o diretor David Fincher criou para a telona o longa O assassino, estrelado pelo premiado ator alemão Michael Fassbender, pela atriz britânica Tilda Swinton e ainda pela brasileira Sophie Charlotte. Em 10 de novembro, os assinantes da Netflix poderão conferir o filme que, já está nos cinemas. Na linha de violência dos anteriores Clube da luta, Zodíaco e Garota exemplar, Fincher aposta na trilha de um assassino profissional, prestes a abandonar a tradicional frieza.

Roteirista de filmes densos como Seven — Os sete crimes capitais e 8mm, Andrew Kevin Walker descreve um protagonista às voltas com necessária concentração e perturbado por crises de identidade. Uma quase fatalidade, contrapõe o criminoso com seus mandantes. Tudo culminará numa caçada humana. "Antecipe tudo, sem improvisos" é a sistemática máxima do protagonista imerso em exercício narrativo de Fincher que projeta um enredo de vingança e de exploração de gênero, afundada em tensão.