Ministério da Cultura lança edital de fomento e valorização do hip hop

Para celebrar o ano do cinquentenário de nascimento do hip hop e reconhecer contribuições da manifestação cultural no Brasil, o Ministério da Cultura (MinC) lançou, nesta quinta-feira (26/10), às 15h, no Campus Universitário Darcy Ribeiro na UnB (Beijódromo) o Edital Prêmio Cultura Viva Construção Nacional do Hip-Hop 2023. O programa irá investir R$ 6 milhões em 325 iniciativas.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve presente na cerimônia de lançamento e ressaltou a importância do Hip-Hop para o cenário cultural da capital. "É muito bonito a gente ver isso, porque, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade", disse.

A ministra ainda destacou a importância de o povo reivindicar por esses investimentos na cultura para que as manifestações artísticas resistam. "Com certeza a cultura é esse viés que pode fazer a transformação nos lugares mais difíceis", ressaltou.

Além de Margareth Menezes, Márcia Rollemberg – Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural na Ministério da Cultura –, Márcio Tavares – Secretário-Executivo do Ministério da Cultura – e Claudia Maciel – facilitadora-geral da Conferência Nacional do Hip-Hop — também marcaram presença no evento.

Apesar de o Hip-Hop ser costumeiramente associado apenas à música, a manifestação artística é a junção de break, grafite, Mc e Dj. Além disso, o movimento também é representado por gírias e vestimentas.

Com o edital, serão escolhidas iniciativas que tenham como objetivo a criação, produção e circulação de obras e atividades, como: projetos de composição, arranjos, produção de beats, shows, vídeos, discos, arquivos audiovisuais, sítios de internet, revistas, batalhas, rodas culturais, cyphers, jams, espetáculos, slam, beatbox, pesquisas, mapeamentos, fotografias, seminários, ciclos de debates, palestras, workshops, oficinas e cursos livres, que possam contribuir com o crescimento do Hip-Hop.

Ao todo, serão 325 iniciativas culturais de Hip-Hop e os prêmios serão divididos em pessoas físicas, grupos, coletivos, equipes e instituições privadas com fins lucrativos e de natureza ou finalidade cultural poderão participar.

A premiação tem como objetivo a execução das ações da Política Nacional Cultura Viva (PNCV), concentrando-se principalmente em reconhecer os agentes culturais que impulsionam a conservação e promoção das manifestações culturais do movimento Hip-Hop no Brasil. O investimento conta com o apoio do Ministério da Igualdade Racial (MIR) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte).



*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra