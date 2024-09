Convite final

Tuyo traz show em nova fase com álbum Paisagem(foto: Walter Firmo/Divulgação)

O Festival Convida chega ao fim de semana de encerramento com três dos maiores nomes da line-up entregando os shows de até logo do evento. Hoje, Mariana Aydar canta; amanhã, Boogarins traz a própria versão do Clube da Esquina e, domingo, a Tuyo estreia o disco Paisagem em solo brasiliense. Assim como todas as outras apresentações, o palco é a Infinu Comunidade Criativa.

Em um dos momentos mais especiais de todo o evento, Boogarins foge do usual e homenageia ídolos como Milton Nascimento e Lô Borges. "Definitivamente, é emocionante para nós também tocar esses sons que são essenciais para sonoridade que construímos como banda", afirma Fernando Almeida Filho, conhecido como Dinho, vocalista do Boogarins.

A banda já tocou com nomes como Toninho Horta e Wagner Tiso e admira muito os nomes desse período. "O repertório viaja por vários discos e artistas desse cenário/movimento, o que deixa a gente bem confortável, tocamos as músicas do nosso jeito sem tirar a profundidade que elas carregam", antecipa Dinho.

Tuyo, que faz o último show do Convida este ano, elogia o festival. "Se não fossem essas iniciativas, como um festival com uma curadoria que procura ser um pouco mais rica, variada e contrastante, seria muito complicado para artistas como nós encontrarmos um lugar na música. Se a gente tem um lugar na música é por conta de palcos como esse", diz Liu, uma das vocalistas do grupo.