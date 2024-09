Sesi Lab oferece programação especial e acessível neste fim de semana

O Sesi Lab oferecerá entrada gratuita até este domingo (29/9) para uma programação especial. O local participa da 18ª edição da Primavera dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que ocorre anualmente ao redor do país. Com o intuito de ressaltar o papel dos museus em garantir acesso a todos, o tema escolhido para 2024 foi acessibilidade e inclusão.

No sábado, às 14h, haverá uma oficina de cartografia, em que os participantes irão criar um mapa baseado em memórias sensoriais e afetivas de Brasília. No dia seguinte, às 11h, os visitantes poderão participar da criação de fungos e bactérias a partir de materiais decorativos, simulando o crescimento desses microrganismos. Para finalizar, às 14h, serão distribuídos jogos sobre ciência, tecnologia, biologia e arte.

O Sesi Lab disponibilizará oficinas com intérpretes de Libras, adaptação do museu para receber pessoas neurodivergentes e rodas de conversa, no sábado (28/9) pela manhã, com profissionais da educação sobre acessibilidade.