Clube do Choro recebe homenagem a forrozeira Marinês nesta sexta-feira (7/3)

Meriele e sua gente revisita as raízes do forró(foto: Vitor Mesquita)

Nesta sexta-feira (7/3), o Clube do Choro, a cantora e compositora Mariele presta homenagem à forrozeira Marinês, com o show Mariele e sua gente. “Homenagear Marinês com esse marco de 90 anos é primordialmente valorizar a pessoa que ela é, não só a brilhante artista, mas a mulher, mãe e dona de casa, a cuidadora, a filha e irmã, a empreendedora, a vencedora, a fortaleza de muitos”, compartilha. Os ingressos já estão à venda no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 40.

O repertório dá vida à memória e ao legado de Marinês: “Ele [o repertório] foi escolhido pelo meu coração. São músicas que trazem um pouco da música de Marinês ao longo do tempo. Estou buscando trazer as músicas do jeito mais parecido de como foram gravadas porque é tudo tão lindo e rico”. Além disso, ela adiciona: “Revisitar e reafirmar as raízes do forró é revisitar e reafirmar a cultura do povo nordestino e da cultura genuinamente brasileira Esse forró do povo nordestino, da seca e da chuva, da natureza e da realidade, da saudade e do amor, da fé e da alegria”.

“O forró, esse movimento que é composto por baião, xote, xaxado, arrasta-pé é nosso, dessa nossa brava gente brasileira e que tem raízes naquele pedaço de chão que tem pessoas valorosas, lutadoras, pessoas de fé na vida em meio a poucos recursos e que vivem observando a natureza. O forró nasceu entre elas com força e realeza”, finaliza. O espetáculo começa às 20h30 e conta com as participações especiais da artista cênica Marília Abreu, responsável por encenar Marinês, e do repentista e músico João Santana.