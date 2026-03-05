Espetáculo "Três Mulheres Baixas" volta aos palcos em Brasília

Nesta temporada as atrizes que dão vida às 'baixas' são Helen Cris, Irina Buss e Monique Alvarenga. A primeira e a última estavam nas montagens de 2018 a 2020. Irina é a estreante na peça e é também sua estreia como atriz profissional. - (crédito: Isabela França (com aplicação de IA)/Divulgação)

Chega pela segunda vez ao Espaço Multicultural Casa dos Quatro, na Asa Norte, em Brasília, o espetáculo Três Mulheres Baixas. Sem medo de tocar em feridas ou tabus, a peça será apresentada neste domingo (8/3), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 19h, com ingressos a partir de R$ 25.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de uma vida marcada por transformações e pela quebra de paradigmas, três amigas com mais de 50 anos se reencontram para revisitar experiências e provocar reflexões com temas como menopausa, comportamentos, envelhecimento e cuidado com o corpo atravessando a narrativa com uma mistura de drama e comédia contemporânea.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia mais aqui: Cidade de Deus é eleito o 10º melhor filme da história no Letterboxd

O enredo conta com as três personagens principais: Gertrudes, interpretada por Helen Cris, traz à cena o calor da menopausa com humor afiado e deboche. Já Alzira, vivida por Irina Buss, mistura um humor provocativo com reflexões sobre envelhecer em 2026, além de abordar temas como sexualidade e aborto. No papel de Iolanda, Monique Alvarenga interpreta uma mulher autêntica, que não abre mão do prazer e encara a vida com leveza.

Escrita originalmente por Alexandre Ribondi e agora sob nova direção do dramaturgo Morillo Carvalho, a montagem propõe, com humor e sensibilidade, um olhar atento sobre as vivências de mulheres que se recusam a permanecer em silêncio.

Com trilha sonora e iluminação assinadas por Rui Miranda, o espetáculo ganha atmosfera envolvente para abordar temas densos e necessários, como aborto e menopausa, tratados com honestidade e complexidade.

Entre risos e reflexões, a peça percorre questões sobre desejo, passagem do tempo e reinvenção. Para quem busca um espetáculo provocativo e distante de estereótipos, o encontro promete ser imperdível.

Mais informações

Data: 8 de março de 2026.

Horário: 19h.

Local: Espaço Multicultural Casa dos Quatro.

Endereço: SCLRN 708 Bloco F Loja 2 - Asa Norte, Brasília/DF.

Classificação etária: 16 anos.

Compre seu ingresso: Clique aqui!

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Diversão e Arte Mineira arruma marido coreano em série famosa na Netflix

Mineira arruma marido coreano em série famosa na Netflix Diversão e Arte Harry Styles fala pela primeira vez, em entrevista, sobre a morte de Liam Payne

Harry Styles fala pela primeira vez, em entrevista, sobre a morte de Liam Payne Diversão e Arte Internado na UTI, Marquito tem estado de saúde atualizado em novo boletim médico

Internado na UTI, Marquito tem estado de saúde atualizado em novo boletim médico Diversão e Arte António Lobo Antunes, mestre da literatura portuguesa, morre aos 83 anos

António Lobo Antunes, mestre da literatura portuguesa, morre aos 83 anos Diversão e Arte Cidade de Deus é eleito o 10º melhor filme da história no Letterboxd

Cidade de Deus é eleito o 10º melhor filme da história no Letterboxd Diversão e Arte Britney Spears é presa na Califórnia sob suspeita de dirigir alcoolizada



