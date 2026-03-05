Espetáculo "Três Mulheres Baixas" volta aos palcos em Brasília

Chega pela segunda vez ao Espaço Multicultural Casa dos Quatro, na Asa Norte, em Brasília, o espetáculo Três Mulheres Baixas. Sem medo de tocar em feridas ou tabus, a peça será apresentada neste domingo (8/3), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 19h, com ingressos a partir de R$ 25.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Depois de uma vida marcada por transformações e pela quebra de paradigmas, três amigas com mais de 50 anos se reencontram para revisitar experiências e provocar reflexões com temas como menopausa, comportamentos, envelhecimento e cuidado com o corpo atravessando a narrativa com uma mistura de drama e comédia contemporânea.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O enredo conta com as três personagens principais: Gertrudes, interpretada por Helen Cris, traz à cena o calor da menopausa com humor afiado e deboche. Já Alzira, vivida por Irina Buss, mistura um humor provocativo com reflexões sobre envelhecer em 2026, além de abordar temas como sexualidade e aborto. No papel de Iolanda, Monique Alvarenga interpreta uma mulher autêntica, que não abre mão do prazer e encara a vida com leveza.
Escrita originalmente por Alexandre Ribondi e agora sob nova direção do dramaturgo Morillo Carvalho, a montagem propõe, com humor e sensibilidade, um olhar atento sobre as vivências de mulheres que se recusam a permanecer em silêncio.
Com trilha sonora e iluminação assinadas por Rui Miranda, o espetáculo ganha atmosfera envolvente para abordar temas densos e necessários, como aborto e menopausa, tratados com honestidade e complexidade.
Entre risos e reflexões, a peça percorre questões sobre desejo, passagem do tempo e reinvenção. Para quem busca um espetáculo provocativo e distante de estereótipos, o encontro promete ser imperdível.
Data: 8 de março de 2026.
Horário: 19h.
Local: Espaço Multicultural Casa dos Quatro.
Endereço: SCLRN 708 Bloco F Loja 2 - Asa Norte, Brasília/DF.
Classificação etária: 16 anos.
Compre seu ingresso: Clique aqui!
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
Saiba Mais