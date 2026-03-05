I Mostra Coletivo Educação pela Arte com programação diversa e gratuita

Para celebrar os dez anos do Coletivo Educação pela Arte, de 13 a 15 de março, o Espaço Cultural Renato Russo se abre como território de partilha. Música, circo, dança e teatro de mamulengo conduzem a I Mostra Coletivo Educação pela Arte, em uma programação que reúne espetáculos, oficinas e ações voltadas a estudantes da rede pública e ao público em geral.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Mostra celebra uma década de trajetória do coletivo brasiliense e apresenta ao público a síntese de um trabalho construído a muitas mãos: artistas de diferentes linguagens que encontraram na arte um caminho comum para dialogar com escolas, famílias e comunidades do Distrito Federal. Entre concertos para jovens e adultos, espetáculos para crianças e atividades formativas, a programação revela a essência do coletivo: a arte como experiência compartilhada e ferramenta de transformação social.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Presidente do Celta pede que Madonna devolva camisa simbólica do clube

Nascida a partir da conquista do prêmio Cultura Viva no âmbito da Lei Paulo Gustavo — lei que representa o maior investimento direto já realizado no setor cultural do Brasil e destina R$ 3,862 bilhões para a execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional — que certifica o coletivo como Ponto de Cultura, a Mostra é sinônimo de realização.

Mais do que proporcionar sentimento de realização para os integrantes do Coletivo, a Mostra proporciona experiências para o público que talvez não fossem possíveis sem mediação. Para o integrante do Coletivo, Ismael Rattis, a proposta é aproximar aprendizado e experiência sensível. “Quando vamos à escola, os estudantes podem tocar instrumentos, participar das oficinas, ver o circo acontecer, conversar com os artistas. A arte deixa de ser algo distante e passa a ser vivida ali, no território deles”, afirma.

Isabella Rovo também é integrante do grupo e afirma que a realização do evento evidencia a importância das políticas públicas culturais. “Muitas crianças não frequentam o teatro com suas famílias. Quando conseguimos levar a arte para dentro das escolas, ampliamos horizontes e contribuímos para a formação de público. E fazemos isso em diálogo, respeitando a arte que já existe nas comunidades”, diz.

Ao completar uma década de atuação, o Coletivo Educação pela Arte reafirma seu propósito: fazer da arte um espaço de encontro, formação e transformação, conectando palco, escola e território em uma mesma experiência.





Programação

13/03 (sexta-feira)

14h – Oficinas de dança, percussão e circo (Atividade voltada a estudantes

da rede pública – fechada para escolas)

15h – Caravana da Criança (Atividade voltada a estudantes da rede pública –

fechada para escolas)

20h – Camerata Caipira (Aberto ao público – Classificação 14 anos)

14/03 (sábado)

17h – É o Bicho! – Camerata Caipira (Aberto ao público – Classificação Livre)

20h – Trio Baru – 25 anos (Aberto ao público – Classificação 14 anos)

15/03 (domingo)

17h – Caravana da Criança - (Aberto ao público – Classificação Livre)





Serviço

I Mostra Coletivo Educação pela Arte

13 a 15 de março. No Espaço Cultural Renato Russo – Brasília. Entrada gratuita.