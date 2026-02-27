Paulo Lessa e Procurados Blues Band se apresentam no Clube do Choro

Paulo Lessa e Victor Abreu (guitarra), Túlio Lima (bateria) e Luiz Rubim (baixo) comandam a noite de blues no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

A gaita de Paulo Lessa se junta ao grupo Procurados Blues Band em apresentação nesta sexta-feira (27/2), às 20h30, no Clube do Choro. O repertório inclui desde clássicos, como B.B. King e Eric Clapton, até músicas recém lançadas, além de misturas do blues com música brasileira. Ingressos custam a partir de R$ 40.

O show marca o retorno de Paulo Lessa ao blues, gênero que fez parte do desenvolvimento artístico dele como solista e improvisador. “A gaita teve suas técnicas e sonoridades desenvolvidas junto com o próprio blues. É um instrumento que faz parte da história”, comenta.

O grupo Procurados Blues Band é composto por Victor Abreu (guitarra), Túlio Lima (bateria) e Luiz Rubim (baixo). Para Lessa, afinidades musicais possibilitaram esse encontro nos palcos. “É o ambiente perfeito para mesclar as sonoridades dos solos da guitarra com o timbre marcante da gaita.”

Serviço

Paulo Lessa e Procurados Blues Banda, no Clube do Choro, nesta sexta-feira (27/2), às 20h30. Ingressos: R$ 40 (meia), disponíveis na Bilheteria Digital.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco