Petrobras anuncia eleição de presidente e diretores nesta sexta-feira

VB Vera Batista

(crédito: Mauro Pimentel/AFP - 14/12/18)

O general Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi eleito, nesta sexta-feira (16/4), pelo Conselho de Administração da Petrobras, como substituto de Roberto Castello Branco, que deixou o cargo depois de queixas do chefe do Executivo, em relação à política de preços dos combustíveis. No dia 24, na primeira reunião sobre o assunto, o Conselho já tinha confirmado o nome de Silva e Luna. Além dele, o colegiado também aprovou a nomeação de vários diretores.



Rodrigo Araujo Alves fica no cargo de diretor executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores; Cláudio Rogério Linassi Mastella, para o cargo de diretor executivo de Comercialização e Logística; Fernando Assumpção Borges, diretor executivo de Exploração e Produção; João Henrique Rittershaussen, diretor executivo de Desenvolvimento da Produção. Nicolás Simone se manteve como diretor executivo de Transformação Digital e Inovação, assim como Roberto Furian Ardenghy, na função de diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, e Rodrigo Costa Lima e Silva, diretor executivo de Refino e Gás Natural.

“As indicações dos executivos foram objeto de prévia análise pelo Comitê de Pessoas que assessora o Conselho de Administração da Petrobras”, informa. Silva e Luna, segundo analistas de mercado, na escolha dos quatro novos diretores, se pautou pela qualificação e optou por funcionários de carreira. Os novos executivos estão na estatal entre 13 anos e 38 anos. Na nota, a estatal agradece aos antigos membros, que agora deixam o cargo, pela “liderança, dedicação e valiosa contribuição”.