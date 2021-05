Bolsonaro diz que novo Bolsa Família está "quase pronto"; adesão será digital

IS Ingrid Soares

(crédito: AFP / EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (13/5), em Alagoas, que o novo modelo do programa Bolsa Família está "quase pronto" e que a adesão será feita digitalmente por meio de aplicativo. "Está quase pronta a questão do novo Bolsa Família, proposta tua (João Roma) e, mais ainda, brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil, será feito através de um aplicativo. Vamos libertar as pessoa mais humildes do julgo de quem quer que seja", apontou.

No último dia 28, o mandatário anunciou que o governo deverá propor um aumento no valor da mensalidade do programa entre agosto e setembro. Com isso, a quantia pode chegar a R$ 250. "Só de auxílio emergencial no ano passado gastamos mais que 10 anos de Bolsa Família. Então, o PT, que fala tanto em Bolsa Família, hoje, a média é de R$ 192. O auxílio emergencial, eu sei que está pouco, mas é muito mais do que a média do Bolsa Família. A gente pretende passar para R$ 250 em agosto ou setembro", informou na data.