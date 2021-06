Bolsonaro: "Agronegócio garantiu a segurança alimentar do brasileiro na pandemia"

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Reprodução/Internet)

O Plano Safra e a atividade no campo garantiram alimentação aos brasileiros, durante a pandemia, segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro. A afirmação foi feita durante participação do presidente no lançamento da linha de crédito do Banco do Brasil (BB) para o Plano Safra 2021/2022, na manhã desta segunda-feira (28/6).

“O campo não parar (em meio à pandemia) garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo”, afirmou o presidente.

Para Bolsonaro, o cenário de crise sanitária não prejudicou, mas alavancou o agronegócio. “O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda pela abnegação, vontade e coragem do nosso homem do campo”, disse durante o evento, que também contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco do Brasil Fausto Andrade Ribeiro.

R$ 34 bilhões para agricultura familiar

Líder em créditos no Plano Safra, o Banco do Brasil (BB) disponibilizou, nesta segunda, as linhas de empréstimos destinados a pequenos, médios e grandes produtores rurais, no Plano Safra 2021/2022. Com um total de R$ 135 bilhões, a maior de toda a história do Plano Safra. O valor é 20% a mais do que no plano anterior, segundo o presidente da instituição financeira, Fausto Ribeiro.

“Neste momento, nossas mais de cinco mil agências estão preparadas para atender o produtor rural”, afirmou Fausto, na abertura da cerimônia de lançamento.

Na oportunidade, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre as expectativas do agronegócio na safra 2021/2022. “Fiz um desafio no lançamento do Plano: chegarmos a 300 milhões de toneladas na próxima safra 21/22, se São Pedro ajudar”, disse, referindo-se às questões climáticas.

O ministro da Economia falou sobre a importância do programa de crédito aos produtores rurais para se alcançar a “super safra” lançada por Tereza Cristina, e voltou a falar sobre a potência do Brasil em ser “celeiro do mundo”. “É incontornável a vocação brasileira para ser o celeiro do mundo, a pandemia demonstrou isso, o Brasil já sabe a força do agro e é incontestável a potência agrícola brasileira, além de inegável que a sustentação disso foi o Banco do Brasil”, disse Guedes.

Do montante total de créditos disponibilizados pelo BB, R$ 34 bilhões são destinados à agricultura familiar. Durante o lançamento, produtores assinaram contratos, ao vivo. José Teófilo, pecuarista de gado de corte, foi o assinante do primeiro contrato de crédito pelo Plano Safra 2021/2022. “Agradeço pela oportunidade de representar todos os produtores de Minas Gerais, e ao Banco por tudo que fez por nós e faz a cada ano. Está cada vez melhor”, afirmou o produtor agropecuário.