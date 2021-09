Prévia do PIB aponta alta de 0,60% em julho ante junho

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O índice de atividade econômica do Banco Central - Brasil (IBC-BR) demonstra que as atividades econômicas no país subiram novamente no mês de julho. Os dados do BC divulgados nesta quarta-feira (15/9) apontam crescimento no mês, ante junho, de 0,60%, passando de 137,52 pontos para 143,35, na série observada. Apesar da variação positiva, houve desaceleração na comparação com junho ante maio, quando o aumento foi de 0,92%.

De acordo com a tabela do BC, o aumento também é observado na comparação com julho de 2020, quanto a série marcava 135,84 pontos, um crescimento de 5,53%. No trimestre encerrado em julho deste ano, comparado ao do ano anterior, o aumento é ainda maior, de 9,44%. Ainda segundo os dados da autarquia, no ano, o índice registrou, em julho, 6,80%; e, no acumulado em 12 meses, 3,26%. No entanto, na série dessazonalizada, que exclui os efeitos de variações sazonais, houve recuo discreto de 0,02% no trimestre encerrado em julho.

Utilizado como instrumento para avaliar o ritmo da economia ao longo dos meses, o IBC-BR é uma prévia do BC para o PIB. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2021 apresentou queda de 5,15% para 5,04% em 2021, de acordo com o último relatório Focus. Em 2022, o BC estima que o PIB deverá fechar em 1,72%. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirá na próxima semana, nos dias 21 e 22 de setembro.

Revisões

Além dos novos dados sobre a atividade econômica no país, o Banco Central também revisou dados anteriores, na série com ajuste sazonal. O IBC-Br de junho, que antes registrava alta de 1,14%, passou para 0,92%. O índice de maio surpreendeu, passando de queda de 0,55% para crescimento de 0,60%. Em abril, a variação positiva recuou de 0,90% para 0,55%.