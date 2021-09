Bolsonaro sobre gás de cozinha: "Ninguém quer quebrar contrato, mas ajustá-lo"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (30/9) que poderá fazer uma readequação de contratos na tentativa de reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Em evento na capital mineira Belo Horizonte, o chefe do Executivo destacou que deve buscar soluções legais para resolver o preço dos insumos.

"O Brasil é autossuficiente. Temos que buscar formas legais de resolver esse problema. Temos gás no Brasil. Produzimos pouco mais de 3 milhões de barris por dia. Ninguém quer quebrar contrato, mas ajustá-lo, reajustá-lo, podemos fazer isso. Não pode, em média, o bujão de gás estar R$ 50 na Petrobras e chegar a R$ 130 para vocês. Tem fatores que encarecem que nós temos que buscar solução".

Bolsonaro emendou: "É fácil mudar isso? Não é fácil. Os monopólios, oligopólios, os lobbies são enormes. Mas a gente vai mudando devagar".

ICMS

Sobre o projeto do governo de ICMS de combustíveis enviado ao Congresso, o presidente justificou que não está comprando brigas com governadores, mas que todos devem assumir a responsabilidade no preço final do produto.

"Não tô comprando brigas, nem acusando nenhum governador. Queremos que o parlamento regulamente uma emenda de 2001 para que todo mundo tenha sua responsabilidade no preço final de qualquer produto, em especial, na questão dos combustíveis".

A proposta do governo versa que o imposto caberá ao estado de destino, ou seja, onde ocorrer o consumo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acenou nesta semana que deverá colocar em votação em breve o projeto.

Zema

Bolsonaro também fez elogios ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG). "Como é bom ter um governador da estatura do Romeu Zema. Um homem que ninguém conhecia na política. Foi uma surpresa para todos nós a sua ascensão. Outros pelo Brasil ascenderam, mas o ego subiu à cabeça. A humildade do Zema é o sucesso do seu trabalho aqui em Minas Gerais", acenou.

Aglomeração

Na chegada ao aeroporto local, sem máscara e em meio a aglomeração, o presidente cumprimentou apoiadores com apertos de mãos, abraços e tirou selfies.