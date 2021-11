Após declaração de Bolsonaro, Petrobras nega novo reajuste no preço dos combustíveis

*V *João Vitor Tavarez

Durante entrevista coletiva na Itália, nesta segunda-feira (1/11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que a Petrobras fará um novo reajuste no preço dos combustíveis em 20 dias. No entanto, após a declaração, a estatal lançou um comunicado rebatendo as informações ditas pelo presidente.

“A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado”, declarou a empresa. A estatal ainda afirmou que “as atualizações de preços de produtos são realizadas no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes.”

Na ocasião, Bolsonaro ainda criticou a política de preços adotada no governo do ex-presidente Michel Temer (2016-2018), quando o valor do combustível foi atrelado ao dólar. O chefe do Executivo viajou para a Itália a fim de participar da cúpula do G20, encontro que terminou no domingo (31/10). A ideia do evento era discutir as principais metas ambientais do planeta.

Confira a íntegra da nota publicada pela Petrobras:



A Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia a respeito de expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, esclarece que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes.

A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.

A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais. A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado.

Para conferir transparência à sua gestão comercial, a Petrobras anuncia os ajustes de preços a seus clientes por meio do site Canal Cliente (www.canalcliente.com.br ) e, aos demais públicos de interesse, por meio do site www.agenciapetrobras.com.br .

Em atendimento à Resolução 795/2019 da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Companhia também divulga a tabela de preços atualizada por localidade e modalidade de venda em seu site www.petrobras.com.br.

A Companhia esclarece, ainda, que a influência do movimento do mercado internacional de petróleo e da taxa de câmbio nos preços de seus produtos é constantemente analisada pelos participantes do mercado e noticiada pela imprensa. Além disso, no anúncio de reajuste de preços de diesel e gasolina, realizado no dia 25/10/2021 através de comunicado à imprensa, a Petrobras informou que os ajustes refletiam parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da taxa de câmbio.



*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori