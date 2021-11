Sistema de pulverização localizada é premiado no Seminário Agro 4.0

BL Bernardo Lima*

(crédito: CB/D.A Press )

O seminário CB Fórum Live - Agro 4.0 apresentou, nesta quarta-feira (24/11), resultados de projetos bem sucedidos que tinham o objetivo de aumentar a produtividade do agronegócio. O evento é fruto de parceria entre o Correio Braziliense e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Ao todo, 11 projetos foram premiados pelo Agro 4.0. Entre eles, o sistema de pulverização localizada, com desenvolvimento comandado por Mateus Eitelwein, sócio-fundador e gerente de produtos das empresas Smart Agri e Smart Sensing Brasil, que atuam na área de soluções tecnológicas para o agronegócio.

“Hoje temos um problema na produção de grandes culturas, que são as plantas daninhas, que diminuem a produtividade por competir por luz e água com as plantas”, explicou Mateus, durante o seminário. “Principalmente no Centro-Oeste, durante o período seco da entressafra, temos plantas daninhas distribuídas por toda a área, mas não de maneira igual. Então, não existe necessidade de aplicar o herbicida em toda a área”, completou.

Diante desse empecilho, a Smart Sensing desenvolveu um sistema de pulverização localizada, que através de sensoriamento remoto, permite que apenas as ervas daninhas recebam o herbicida. Os resultados são animadores: redução de 70% no uso de herbicidas, em geral; redução de 20% no uso de desfolhante na cultura da soja; e redução de 30% no uso de inseticida na cultura do milho.

Meio ambiente

O sócio-fundador da Smart Sensing listou as vantagens proporcionadas pelo sistema: "O projeto traz benefício econômico, aumentando lucratividade do produtor, e, também, benefício ambiental, com a redução do uso de herbicidas, desfolhantes e inseticidas”. Segundo ele, a tecnologia já está pronta para ser implementada no campo: “Utilizamos há um bom tempo. Esses dados não são estimados, foram coletados ao longo deste ano. Tivemos aproximadamente R$ 620 mil de economia em um ano safra”.

Doutor em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), Eitelwein atua na temática de Agricultura de Precisão desde 2010. Trabalhou em projetos de sensoriamento de solo e planta, sistemas de informação geográfica, fenotipagem de alto rendimento, análise de dados e monitoramento agrometeorológico.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro