Boletim Focus: mercado reduz projeção da inflação para 5,80% em 2023

Fernanda Strickland

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central desta segunda-feira (22/5) mostra que o mercado espera que o Índice de Preços no Consumidor (IPCA) — índice de inflação oficial — e o dólar tenham uma redução em 2023. Ainda segundo os dados, há expectativa de crescimento da economia brasileira para este ano.

Os economistas consultados pelo BC reduziram as projeções para o IPCA de 2023 de 6,03% para 5,80%, enquanto o centro da meta do ano é de 3,25%. As estimativas para 2024, horizonte da política monetária do Banco Central, caíram de 4,15% para 4,13%. Para 2025, as perspectivas ficaram iguais, em 4%.

Já a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano passou de 1,02% para 1,20%. Para 2024, a expectativa foi de 1,38% para 1,30%, enquanto para 2025 se manteve em 1,70%.

Em relação ao dólar, as apostas para 2023 caíram de R$ 5,20 para R$ 5,15. Para 2024 e 2025, a projeção foi mantida em R$ 5,20.

Em relação à Selic — taxa básica de juros —, o mercado projetou estabilidade em 12,5% para 2023. As projeções para 2024 e 2025 foram mantidas em 10% e 9%, respectivamente.

