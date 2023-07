Alckmin sobre reforma: "Primeiro passo para sair do manicômio tributário"

RG Rafaela Gonçalves

(crédito: Reprodução/TV Brasil)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, comemorou o resultado da votação da reforma tributária e elogiou o esforço do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em aprovar o texto.

“É uma demonstração de uma agenda positiva da Câmara Federal, uma agenda significativa. Quero destacar o trabalho do presidente da Câmara, Arthur Lira, das lideranças, do relator, do presidente Lula, do ministro [Fernando] Haddad”, disse em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (7/7).

O texto-base da proposta foi aprovado na madrugada desta sexta em segundo turno, por 375 votos a favor e 113, contra. Para Alckmin, o avanço da matéria foi “o primeiro passo para sair do manicômio tributário”. “A aprovação da reforma tributária é muito importante para o país, para a economia brasileira, especialmente para a indústria, que é supertributada”, disse. “Vivemos no mundo da fantasia tributária. Isso perde eficiência econômica. Essa reforma é importante para atrair investimento”, acrescentou.

Ele lembrou ainda que o governo insiste na pauta desde a campanha eleitoral e a reforma vai acabar com “diferenças absurdas” que existem no sistema tributário. “Durante toda a campanha eleitoral, nós destacamos a importância de uma agenda de competitividade. O Brasil precisa ter essa agenda, e um dos primeiros itens da agenda são os impostos, ter um sistema tributário que desonere completamente os investimentos e a exportação, diminua a judicialização, simplifique e reduza o Custo Brasil”, afirmou.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.