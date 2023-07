Quase metade dos bares e restaurantes estão com dívidas atrasadas

RP Raphael Pati*

Uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abras) revela que uma parcela alta de empresas do setor enfrenta atrasos no pagamento de compromissos financeiros. Segundo o levantamento, 42% dos estabelecimentos estão com dívidas vencidas com impostos, fornecedores ou serviços públicos. A pesquisa foi realizada com 2.615 empresários, entre 24 e 31 de junho.

Entre as empresas que têm pendências financeiras, 80% devem impostos federais, como Imposto de Renda, PIS/Cofins ou parcelas do Simples; e 53% têm dívidas relacionadas a impostos estaduais, como o ICMS. Além disso, 35% contraíram dívidas com encargos trabalhistas; 26% com taxas municipais; 26% com serviços de água/luz/gás/telefonia; 22% têm débitos com fornecedores de insumos; e 19% estão com o aluguel atrasado.

Sem pessimismo

Mesmo com os números evidenciando uma realidade negativa para o setor, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, diz estar confiante com a retomada do crescimento dos bares e restaurantes, com a inclusão de uma alíquota especial para essas empresas na reforma tributária. “É uma grande vitória para os bares e restaurantes", destacou.

