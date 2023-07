Banco Central informa que mais de R$ 7 bilhões podem ser resgatados

RP Raphael Pati*

(crédito: Divulgação)

O Banco Central informou, nesta sexta-feira (7/7), que mais de R$ 7 bilhões podem ser resgatados por brasileiros em instituições financeiras. A atualização foi feita por meio do Sistema Valores a Receber (SVR), controlado pela própria autarquia. Segundo os dados, coletados até o fim de maio, 36,5 milhões de pessoas físicas estão autorizadas a retirar os valores.

Também foi informado pelo banco que 2,8 milhões de empresas apresentam valores esquecidos que podem ser retirados. De acordo com o BC, R$ 5,7 bilhões estão destinados a pessoas físicas e R$ 1,4 bilhão a pessoas jurídicas.

A maior parte dos cidadãos que possuem dinheiro esquecido, tem direito a resgatar apenas valores inferiores a R$ 10. Segundo o Banco Central, mais de 28 milhões estão nessa situação, o que equivale a 62,84% do total. Confira abaixo, o percentual de beneficiários para todas as faixas:

Entre R$ 0 e R$ 10 - 62,84%



Entre R$ 10,01 e R$ 100 - 25,16%



Entre R$ 100,01 e R$ 1.000 - 10,23%



Acima de R$ 1.000,01 - 1,78%

Como faço para resgatar?

Para retirar o valor esquecido, o beneficiário deve acessar o site do sistema, por meio deste link, e clicar no botão “Sistema de Valores a Receber (SVR)”, onde ele será encaminhado para uma aba no qual deve preencher os dados do CPF e data de nascimento, caso seja pessoa física, ou CNPJ e data de abertura do negócio, caso seja pessoa jurídica.

Se as informações estiverem corretas, o beneficiário será informado se ele possui, ou não, alguma quantia de dinheiro esquecido no SVR. Caso haja algum valor a ser retirado, o sistema encaminhará para o portal gov.br, onde deve preencher login e senha.

Após isso, com os dados cadastrados, ele será encaminhado para uma página de acesso pessoal, onde deve clicar na opção ‘Meus Valores a Receber’. Após clicar e aceitar um termo de ciência, será informado o valor a receber, bem como o remetente do dinheiro, entre outras informações. Nesse ponto, é só clicar no botão ‘solicitar por aqui’ e seguir as instruções.

*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.