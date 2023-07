Dólar recua nesta sexta, mas fecha semana com alta de 1,56%

RP Raphael Pati*

O mercado brasileiro reagiu bem à aprovação da reforma tributária e acumulou ganhos durante o pregão desta sexta-feira (7/7). No último dia da semana, o Ibovespa fechou com alta de 1,25%, aos 118.897 pontos. Além da reforma, o que contribuiu para o otimismo no cenário doméstico foi a aprovação do projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no final da tarde.

Com isso, o dólar interrompeu o ciclo de valorização e encerrou o dia em queda de 1,3%. No entanto, as subsequentes altas fizeram com que a moeda norte-americana acumulasse alta de 1,56% nesta semana. Para o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, a queda do dólar está diretamente relacionada à queda na percepção de risco no Brasil.

“Isso ocorre em um cenário no qual o Brasil segue sendo uma das melhores opções quanto à perspectiva de investimentos sob o olhar do investidor estrangeiro, que está mais suscetível à tomada de risco aqui no país”, analisou Lima.

Confira as ações que tiveram as melhores e as piores performances nesta sexta:

Maiores altas

Pão de Açúcar (PCAR3): +10,14% Petz (PETZ3): +8,50% Brazil Foods (BRFS3): +7,23% 3R Petroleum (RRRP3): +7,03% IRB Brasil (IRBR3): +6,73%

Maiores baixas

Embraer (EMBR3): -1,98%

Telefônica Brasil (VIVT3): -0,68%

Petrobras (PETR3): -0,54%

Petrobras (PETR4): -0,51%

Hypera (HYPE3): -0,32%



