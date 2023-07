Saiba se seu nome está sujo e se você pode participar do Desenrola

CB Correio Braziliense

Programa 'Desenrola' começa nesta segunda (17/7); saiba se seu nome está sujo - (crédito: Imagem de arquivo/Agência Brasil)

O Desenrola Brasil, programa federal de regularização de dívidas para pessoas físicas inadimplentes, entra em vigor nesta segunda-feira (17/7). Nesta primeira etapa, os bancos devem retirar da lista de negativados o nome de cada devedor cuja dívida seja de até R$ 100 de pessoas com renda de até dois salários mínimos, ou inscritas no Cadúnico do governo federal.



Esse processo vai ocorrer de forma automática por meio de um acordo entre o governo federal e as instituições financeiras. Ao retirar o nome de consumidores da lista de negativados, as pessoas poderão voltar a pregar crédito ou fazer contrato de aluguel, se não tiver outras restrições. O governo estima que cerca de 1,5 milhão de cidadãos serão beneficiados pela primeira fase do Desenrola.

Além disso, as instituições financeiras poderão começar a oferecer ofertas de renegociação para pessoas da faixa 2 — que têm renda mensal média acima de dois salários mínimos até R$ 20 mil.

Embora o programa abranja consumidores negativados, nem todos sabem que estão com o nome sujo na praça. Por isso, o Correio formulou um guia básico para orientar como saber se a pessoas está apta para participar do Desenrola.

Site ou Aplicativo do Serasa

Uma forma de consultar se seu nome está negativado é por meio do site ou do app do Serasa (foto: Reprodução/Serasa)

Por meio do site do Serasa, o consumidor deve acessar a página "Consultar CPF grátis". O segundo passo é realizar um cadastro e confirmar seu e-mail, caso ainda não tenha. Por fim, basta efetuar o login e senha e clicar em “Meu CPF”.

Ao seguir todos esses passos, a pessoa será direcionada a uma página em que será possível conferir as pendências e também saber outras informações sobre a dívida, como data de negativação, dados da empresa credora e valor pendente. Além do site, o Serasa também disponibiliza um aplicativo, que podem ser baixados tanto no Google Play quanto na App Store.

Site ou App do SPC Brasil

O consumidor também pode checar se seu nome está sujo por meio do site do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) SPC Brasil (foto: Reprodução/SPC)

Outra opção para verificar se seu nome está sujo é por meio do site do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Para isso, entre no link e clique em acessar ou criar um acesso com o seu CPF.

Com o acesso criado, procure a seção “Consulte seu CPF” para checar se há registros de inadimplência em seu nome. Esse processo também pode ser feito pelo aplicativo do SPC Brasil disponível no Google Play e na Apple Store.

Site ou App da Boa Vista SCPC

O consumidor também pode checar se está com o nome sujo por meio do site Boa Vista SPC

No site Boa Vista SPC ou por meio do aplicativo “Boa Vista Consumidor Positivo” (disponível para download no Google Play e App Store), também é possível verificar se a pessoa possui alguma conta pendente que resulte na negativação do CPF.

O consumidor deve acessar a opção "Consulta de CPF", inserir o número do CPF e cadastrar dados adicionais. Logo após o login, já é disponibilizado se o nome do usuário está limpo na plataforma.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.