Governo paga nesta segunda último lote do abono salarial; veja quem recebe

RP Raphael Pati*

Para ter direito ao abono, trabalhador deve estar inscrito no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

De acordo com o calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal no início deste ano, a partir desta segunda-feira (17/7), os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e dezembro recebem o abono salarial do ano-base 2021. Neste último lote, 4.202.121 trabalhadores receberão R$ 4,25 bilhões. Do total, 3.659.893 têm direito ao Programa de Integração Social (PIS) e 544.228, ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Para ter direito ao abono de até um salário mínimo, o trabalhador deve estar inscrito no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos.

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento dos abonos no dia 15 de fevereiro deste ano, e elaborou um calendário para a liberação do abono baseado no mês de nascimento do beneficiário. A partir de hoje, têm direito ao abono quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Para os servidores públicos, militares e empregados de estatais, inscritos no Pasep, a liberação ocorre pelo Banco do Brasil, nas mesmas datas do PIS. Nos dois casos, no PIS e no Pasep, o dinheiro estará disponível até 28 de dezembro. Finalizado esse prazo, os recursos retornam ao caixa do governo.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.