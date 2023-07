Diretor da Epson: "Empresas que se preocupam com meio ambiente têm mais valor"

RN Ronayre Nunes*

São Paulo - Na manhã desta terça-feira (18/7), durante evento para a imprensa em São Paulo, a empresa Epson lançou uma nova linha de impressoras à jato de tinta. A ocasião serviu para destacar o alinhamento sustentável da empresa com os novos produtos.



Com o conceito "Simple, Smart & Clean", a companhia japonesa destaca tal alinhamento especialmente em comparação com impressoras a laser. Mais sustentáveis, os aparelhos à jato da Epson prometem trabalhar com menos peças, maior eficiência energética e com o uso da tecnologia PrecisionCore, que na prática se traduz em impressoras que geram menos calor. "São equipamentos que complementam nossa linha de produtos para o mundo corporativo", indica o gerente de mercado e produto Márcio Marquese.

As estrelas do evento foram as novas linhas das impressoras WorkForce Pro 5000 e a WorkForce Enterprise AM-Series. Voltadas para o ambiente corporativo, os produtos prometem menos intervenções, maior qualidade das imagens na impressão, funções de segurança e mais produtividade.

Impressão não é antônimo de sustentabilidade

Um importante foco da empresa - que fatura cerca de US$ 10 bilhões por ano no mundo - para o futuro é claro: a sustentabilidade. Entre os planos para os próximos anos, a Epson pretende até 2024 usar energia 100% renovável. Até 2050, outras importantes ações relacionadas a sustentabilidade também devem nortear a companhia.

"Hoje já é uma realidade: as empresas que se preocupam com o meio ambiente tem mais valor de mercado na bolsa. Empresas compram (novos produtos) com uma equipe de T.I (tecnologia da informação), uma equipe de compras e também com uma equipe de sustentabilidade", aponta Glauco Ferreira.











O diretor de negócios da Epson ainda completa: "A gente entende que as empresas se preocupam com a necessidade de ajudar o planeta e se isso for associado a produtos de qualidade, a gente está fazendo um trabalho completo."

E para os que pensam sobre a desconexão entre sustentabilidade e impressões, Fabio Sobral, responsável pelas vendas e desenvolvimento de negócios, é enfático: "Desde sempre ouço que o mercado (de impressão) vai acabar, mas até agora segue crescendo. O nosso desafio, e o nosso trabalho, é que onde for necessário imprimir, que seja feito com sustentabilidade."

Sobral também lembra que além do mundo corporativo, os órgãos públicos, entre diversos setores, podem se beneficiar com os produtos. "A tecnologia (de impressão) à jato, a nível de custo, também é uma opção, especialmente onde isso é uma preocupação básica, como em editais (de compras públicas)".

