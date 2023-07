Quem é a melhor jogadora do mundo no futebol feminino?

PB Pedro Bueno - No Ataque

A espanhola Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2021 e 2022 - (crédito: Reprodução/ FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo Feminina ocorrerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia e contará com as melhores jogadoras do planeta. Inclusive, a bicampeã do prêmio individual de atleta da temporada representará a Espanha no Mundial.

Alexia Putellas, de 29 anos, é meia-atacante do Barcelona e foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2021 e 2022, tanto pela FIFA, quanto pela France Football, responsável pela Bola de Ouro.

No time culé desde 2012, a craque foi a protagonista do melhor momento da equipe feminina dos catalães. Em 2020/21, o Barcelona venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez e, por consequência, Putellas foi eleita a melhor do mundo.

Alexia Putellas pela Espanha



Pela Seleção Espanhola, Alexia ainda sonha com um grande título. Ela, que foi bicampeã da Eurocopa Sub-17, não jogou a Euro de 2022 devido a uma grave lesão de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

Já na Copa de 2019, na sua estreia em Mundiais, a Espanha de Putellas foi eliminada pelos Estados Unidos nas oitavas de final.

Mesmo assim, a atleta tem feitos marcantes pelo seu país. A meia-atacante, que é a única jogadora espanhola a ser eleita melhor do mundo, é quem mais jogou com a camisa da Espanha na história: 102 jogos até o início da Copa de 2023.

Condição física de Alexia Putellas



Inclusive, a contusão citada acima atrapalhou a preparação da jogadora de 29 anos para o Mundial desse ano. Alexia Putellas se lesionou em 5 de julho de 2022 e ficou fora dos gramados até 30 de abril de 2023.

Depois do seu retorno, a craque atuou em oito partidas e marcou dois gols. Uma das bolas na rede ocorreu no amistoso preparatório da Espanha para a Copa do Mundo. Contra o Panamá em 29 de junho, Alexia marcou e a equipe espanhola goleou por 7 a 0.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.