Quem é Kathellen, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Kathellen é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A zagueira é natural de Santos, em São Paulo, e começou a carreira no Monroe Mustangs, time universitário dos Estados Unidos. Atualmente, defende o Real Madrid e jogará o mundial pela segunda vez.

Trajetória de Kathellen



A carreira de Kathellen foi construída no exterior. Ela começou nos Estados Unidos, ainda na universidade, em 2014. O primeiro time dela foi o Monroe Mustangs, do Monroe College, localizado em Nova York. A zagueira ainda passou por mais duas equipes universitárias até alcançar o profissional.

Na temporada 2017/2018, Kathellen foi contratada pelo Bordeaux e ficou no time francês por três anos. Em 2020/2021, foi para a Internazionale. A atuação da zagueira na Itália a levou à Seleção Brasileira. Em 2022, ela chegou ao Real Madrid, clube atual.

Trajetória de Kathellen na Seleção



Aos 27 anos, Kathellen disputará a Copa do Mundo pela segunda vez. Ela vestirá a camisa 3.

Ter construído a carreira no futebol internacional não impediu que ela defendesse as cores do Brasil.

A zagueira foi convocada para o mundial de 2019 e atuou como titular. Além de participar de amistosos, integrou o elenco campeão da Copa América de 2022.

Reação da zagueira à convocação



Kathellen assistiu a convocação junto com a atacante Geyse, do Barcelona, que também atuará na Copa do Mundo.

Ficha pessoal



Nome: Kathellen Sousa Feitoza;

Data de nascimento: 26/04/1996;

Naturalidade: Santos (São Paulo);

Altura: 1,78m;

Posição: Zagueira;

Clube atual: Real Madrid (Espanha);

Clubes que já passou por: Monroe Mustangs (EUA), Louisville Cardinals (EUA), UCF Knights (EUA), Bordeaux (França), Internazionale (Itália) e Real Madrid (Espanha).

Número da camiseta na Copa: #3.

