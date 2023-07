Caixa, BB, Basa e BNB firmam acordo para desenvolver sinergias operacionais

RH Rosana Hessel

Na cerimônia do Minha Casa Minha Vida, Rita foi recebida por um coro pedindo que continue à frente do banco - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal firmou, nesta quarta-feira (19/7), um protocolo de intenções com o Banco do Brasil (BB), o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco da Amazônia (Basa) para a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar para discutir parcerias entre os quatro bancos federais.



A assinatura do termo de compromisso foi feita pelos quatro presidentes dos bancos públicos, Maria Rita Serrano (Caixa), Tarciana Medeiros (BB), Luiz Lessa (Basa) e Paulo Câmara (BNB), que participou virtualmente da reunião.



A cerimônia, realizada na sede da Caixa, contou com a participação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que compareceu ao evento após almoço na sede da Fazenda com o ministro Fernando Haddad e o ex-secretário-executivo da pasta Paulo Galípolo, que assumiu a diretoria de Política Monetária do Banco Central.



Integração de caixas eletrônicos

Entre os objetivos do grupo de trabalho está buscar melhorar o atendimento e ampliar o alcance dos bancos nos mais de 5,5 mil municípios brasileiros. O grupo vai trabalhar inicialmente na integração dos caixas eletrônicos nas 9 mil agências das quatro instituições financeiras, e, em um segundo momento, ampliando também para as 13 mil lotéricas da Caixa. Ao todo, serão unificados 22 mil pontos de atendimento. Com isso, o cliente dos quatro bancos poderá sacar em qualquer um desses pontos.



A expectativa da presidente da Caixa é que a sinergia para os saques nas agências ocorra até o fim deste ano. “Temos um marco histórico da atuação dos bancos públicos para o compartilhamento da nossa estrutura e serviços”, destacou Rita Serrano. Ela lembrou que o compromisso para o compartilhamento de rede já foi feito no passado, porém de maneira individualizada, como o da Caixa com o BB, mas a iniciativa “foi encerrada no governo anterior”. “A ideia é compartilharmos o atendimento para os clientes dos quatro bancos federais”, frisou ela, em entrevista aos jornalistas na sede da Caixa, em Brasília, minutos após a assinatura do protocolo de intenções.



Segundo Serrano, o foco da parceria será ganhar economia de escala, melhorando a qualidade no atendimento à população em praticamente todos os municípios brasileiros.



Outras parcerias

A parceira da Caixa e do BB para o compartilhamento dos correspondentes bancários das lotéricas foi encerrada em 18 de novembro de 2020. Atualmente, a Caixa tem parcerias com o BNB para compartilhamento da rede e mais de 100 convênios de recebimento com empresas privadas.



A instituição também tem uma outra parceria com Banco do Brasil, desde 2013, para a construção e operação de um datacenter construído por meio de Parceria Público-Privada (PPP), a Cidade Digital, em Brasília.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.