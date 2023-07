Haddad diz que Galípolo está no BC para trocar informações

EL Edla Lula

Haddad disse que estudos a respeito de tributação sobre a renda ainda são incipientes. Tema será tratado no Congresso como lei ordinária - (crédito: Diogo Zacarias)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu o novo diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para almoçar, nesta quarta-feira (19/7). Segundo o ministro, o que levou o governo a conduzir o ex-secretário Executivo à instituição é aproximar as equipes do BC e da Fazenda. “O objetivo do Galípolo estar no BC é aproximar as equipes, para a gente ter uma interação maior, trocar informações. Nem sempre as informações batem. A gente tem (por exemplo) a informação de que a desaceleração (da inflação) está forte demais. E isso inspira cautela. Galipolo vai ser uma ponte importante”, disse Haddad.

Nos dias 1º e 2 de agosto, o diretor do BC vai participar da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidirá a nova taxa básica de juros, a Selic. O governo tem feito uma cruzada pela redução da taxa, hoje em 13,75% ao ano.

Após o almoço, o ministro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), “para acertar a pauta do segundo semestre”. Entre as prioridades listadas por Haddad na conversa com Lira estão a Medida Provisória 1181, assinada na terça-feira (18) pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin, que transforma mais de 13 mil cargos atualmente vagos em outros 9 mil em órgãos do governo que necessitam de mais funcionários e o projeto de lei que cria o Marco Legal das Garantias de Empréstimos, aprovado no Senado e que segue para a Câmara. O Projeto de Lei Orçamentária também foi assunto do encontro com Lira.

Está prevista para o início da noite, reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo Haddad, a pauta de votações no próximo semestre também será assunto com Tebet.

