Serasa registra primeira queda de inadimplentes de 2023

AM Ândrea Malcher

Atualmente, 43,78% dos brasileiros estão endividados e negativados - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Brasil apresentou, no mês de junho, a primeira queda de 2023 no número de pessoas inadimplentes, como mostra o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Foram levantados 71,45 milhões de negativados, uma queda de 450 mil pessoas em relação a maio, o que representa uma diminuição de 0,63%.



A última queda foi registrada em dezembro de 2022. Comparado a junho do ano passado, quando os inadimplentes somavam 66,82 milhões de pessoas, houve uma alta. Atualmente, 43,78% dos brasileiros estão endividados e negativados. Quem puxa o valor é a faixa etária de 41 a 60 anos, que representa 34,8%, seguido por aqueles entre 26 e 40 anos, 34,7% do total.

Foi observado, ainda, uma queda no volume total de dívidas, indo de 264,5 milhões em maio, para 262,8 milhões em junho, uma redução de 0,62%. Já o valor total de dívidas teve uma alta de 0,15%, chegando a 346,3 bilhões. O valor médio das dívidas por pessoa ficou em R$ 4.846,15, 0,78% a mais.

O estado com a maior proporção de endividados é o Rio de Janeiro, com 52,8%, com Amapá (52,72%), Amazonas (52,2%), Distrito Federal (52,05%) e Mato Grosso (50,33%) na sequência. O Piauí (36,18%) é o que apresentou a menor proporção.

Segundo o Serasa, a primeira semana do Desenrola Brasil impactou a renegociação das dívidas, com quase 900 mil somente pelos canais da empresa até esta sexta-feira (21/7). A procura foi 80% maior que a média da plataforma Serasa Limpa Nome, o que significa que nem todas as dívidas estão no âmbito do programa do governo federal.