123 milhas: o que se sabe sobre o cancelamento de passagens e pacotes

A empresa disse que a suspensão de passagens e pacotes promocionais ocorre por "circunstâncias de mercado adversas" - (crédito: Reprodução/Freepik)

Na noite de sexta-feira (18/8), a agência de viagens 123 milhas comunicou a suspensão de passagens e pacotes da linha promocional da empresa. A medida é válida para viagens previstas de setembro a dezembro deste ano. Em nota, a agência explicou que o cancelamento ocorre por "circunstâncias de mercado adversas".

Confira abaixo as perguntas e respostas que se sabe sobre a situação até o momento.

O que acontece com quem comprou passagens da 123 milhas?

Segundo a empresa, os valores pagos pelos clientes serão devolvidos por meio de vouchers que poderão ser trocados por passagens, hotéis ou pacotes.

Como funciona os vouchers?

Esses vales são acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado.

Onde solicitar o voucher?

Para obter o voucher, o cliente deve acessar o site da empresa e informar o código do pedido, seguido de CPF ou e-mail. Esse vale será emitido em até cinco dias úteis, pelo e-mail cadastrado do pagante.

Até quando vale o voucher?

O voucher poderá ser utilizado em até 36 meses, a partir da data de solicitação.

Pode receber o valor pago em dinheiro?

Até o momento, a empresa disse que a devolução de valores pagos por clientes só será feita por meio do voucher.

Confira a nota da empresa:

"A 123milhas sempre buscou agir com transparência e respeito com os seus clientes. Diante disso, gostaríamos de compartilhar uma atualização importante relacionada ao produto Promo. Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. Estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado"