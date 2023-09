Black Friday 2023: procura por games dispara na Região Centro-Oeste

São Paulo - Um estudo da empresa Offerwise, divulgado nesta quinta-feira (28/9) pelo Google durante o evento de lançamento da Black Friday 2023, mostra os itens que os brasileiros pretendem adquirir neste ano. Roupas e acessórios; calçados; eletrodomésticos; celulares; roupas e calçados esportivos são as cinco categorias com maior intenção de compra dos entre as 1,8 mil pessoas entrevistadas das classes A, B e C. O levantamento traz uma particularidade em relação à Região Centro-Oeste: a procura por games e consoles aumentou 24 pontos percentuais (p.p.) entre os moradores do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o estudo da Offerwise, a maioria dos brasileiros está otimista de que a situação financeira familiar (68%) e a do país (51%) vão melhorar até o fim do ano. Entre as regiões, o Norte é onde as pessoas estão mais confiantes com a melhora de sua própria condição (74%) e a do país (60%), seguido do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Segundo a pesquisa, o custo do frete está entre os cinco aspectos mais importantes para o consumidor na hora de decidir se vai comprar um produto. E um a cada quatro entrevistados diz que o preço mais baixo é a prioridade número um na hora de colocar o produto no carrinho de compras.

Na sequência dos fatores, o segundo quesito mais importante é a qualidade dos produtos. Na pesquisa realizada no ano passado, esse ponto era o quarto na ordem de prioridade do consumidor. Na sequência, entre os itens mais citados aparecem: confiabilidade da loja, site ou aplicativo; custo do frete; e tempo de entrega.

Durante o evento de lançamento da Black Friday 2023, em evento no Parque do Ibiraquera, o Google apresentou aos clientes as ferramentas que estarão disponíveis neste ano para oferecer experiências cada vez mais visuais e personalizadas aos consumidores. Uma delas se chama Anotações de Frete, em que o vendedor poderá indicar que aquele produto tem uma condição de frete diferenciada dos demais. “Estamos no meio de uma jornada de inovação com o uso da crescente da inteligência artificial. O nosso desafio é tornar as empresas cada vez mais eficientes”, afirmou o CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho.