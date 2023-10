O Volkswagen Polo retomou a liderança que em agosto ficou com o Chevrolet Onix e fechou o mês de setembro como o carro mais vendido do Brasil. segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

De acordo com a Fenabrave, o hatch da montadora alemã emplacou 9.515 unidades entre os dias 1 e 30 do mês, contra 8.033 do concorrente da GM. O bom desempenho foi suficiente para fazer o Polo ultrapassar o rival da Chevrolet também no acumulado do ano, agora com 71.927 unidades vendidas contra 70.746 do Onix.

O pódio de setembro fechou com a presença do Hyundai HB20. O modelo sul-coreano passou por altos e baixos durante o ano, mas, com os 7.622 emplacamentos do mês, se solidificou também na terceira posição geral, com 61.802 carros vendidos em 2023.

Tracker mantém ponta nos SUVs

Assim como ocorreu em agosto, o Chevrolet Tracker fechou setembro como líder do segmento dos SUVs. O utilitário da GM fechou o top 5 geral do mês, com 6.537 novas unidades vendidas, e diminuiu a diferença no acumulado do ano para o Volkswagen T-Cross, que já emplacou 51.402 carros novos entre janeiro e setembro.

A vice-liderança entre os SUVs mais vendidos do último mês ficou justamente com o modelo da marca alemã, com 5.365 unidades emplacadas. O desempenho lhe rendeu o 8º lugar no ranking geral de setembro.

O top 3 entre os SUVs no mês ainda contou com a presença do Volkswagen Nivus, 10º colocado na lista de setembro. O modelo da marca alemã registrou 4.771 emplacamentos no período.

Sedan: sem surpresas no segmento

O segmento dos sedans não apresentou qualquer surpresa na lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2023. A liderança do setor, mais uma vez, ficou com o Chevrolet Onix Plus, que registrou 6.788 novas unidades emplacadas.

O desempenho rendeu ao três volumes da GM o 4º posto no ranking geral do mês, mesma posição que ocupa na lista de carros mais vendidos do ano, com 55.980 emplacamentos, atrás somente dos três hatches que compõem o pódio.

O segundo sedan mais vendido do Brasil em setembro de 2023 foi o Fiat Cronos. O modelo da Stellantis emplacou 4.602 novos carros no período, e fechou o ranking do mês na 12ª colocação.

Fonte: Fenabrave

