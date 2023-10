Semana de Inovação 2023: resultado da seleção das atividades é divulgado

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgou, nesta sexta-feira (6/10), o resultado da seleção das atividades que farão parte da programação da 9ª edição da Semana de Inovação. No total, foram escolhidas 130 atividades, sendo 100 presenciais e 30 on-line.

Por meio de uma chamada pública aberta, o órgão recebeu 400 propostas, no qual 259 foram para atividades presenciais e 144 para atividades on-line. As propostas foram validadas pela comissão avaliadora composta por 14 profissionais da Enap. Foram critérios de avaliação: aderência, potencial de aprendizado para a inovação, aplicabilidade e replicabilidade.



A Semana de Inovação deste ano é realizada pela Enap em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Em 2023, segundo a Enap, o evento promoverá "conexões entre pensadores, lideranças estratégicas, comunidade de inovadores e sociedade para uma inovação mais democrática, inclusiva e sustentável".

A Semana da Inovação 2023 será em 7, 8 e 9 de novembro em formato presencial (no prédio da Enap, SPO Área Especial 2-A, Asa Sul) e on-line. As inscrições já estão abertas e interessados podem se inscrever por meio do site da escola até 9 de novembro. Confira aqui as atividades selecionadas!

