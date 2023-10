Bolsa Família: veja o calendário de pagamento do mês de outubro

Foi divulgado o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os pagamentos referentes ao Bolsa Família serão realizados a partir de quarta-feira (18/10) e se estende até o dia 31. A data do repasse é mediante o Número de Identificação Social (NIS).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), "em outubro, o Governo Federal contempla 21,45 milhões de famílias em todo o país. São R$ 14,67 bilhões investidos, com benefício médio de R$ 688,97".

Confira todas as datas do pagamento:



Final do NIS 1: 18 de outubro;



Final do NIS 2: 19 de outubro;



Final do NIS 3: 20 de outubro;



Final do NIS 4: 23 de outubro;



Final do NIS 5: 24 de outubro;



Final do NIS 6: 25 de outubro;



Final do NIS 7: 26 de outubro;



Final do NIS 8: 27 de outubro;



Final do NIS 9: 30 de outubro; e



Final do NIS 0: 31 de outubro.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. O benefício prevê o pagamento de adicionais, sendo de R$ 150 para famílias com filhos de zero a 6 anos que estão na escola, e R$ 50 para crianças de 7 a 18 anos que estão estudando e para gestantes.

Segundo a cartilha do programa, "a família pode sacar o benefício do Bolsa Família nos seguintes canais de pagamentos: agências da CAIXA, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento; unidades lotéricas; correspondentes CAIXA aqui; terminais de autoatendimento; e unidades itinerantes".

Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão pagamento unificado em outubro

De acordo com o MDS, neste mês mais de 300 municípios do Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, receberão o Bolsa Família de forma unificada.

Cerca 960 mil famílias poderão sacar o auxílio do Governo Federal já nesta quarta-feira (18/10). O montante total será distribuído da seguinte forma:

Para o Rio Grande do Sul foi destinado mais de R$ 129,66 milhões e atenderá 188.887 lares dispersos por 98 cidades;

Santa Catarina receberá um montante acima R$ 118,35 milhões distribuídos a 171.058 famílias de 160 municípios do estado.

Já o Amazonas, receberá um total de R$ 440,51 para atender 599.549 beneficiários de 55 cidades.