As inscrições do concurso público do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão federal ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), foram prorrogadas.

Antes, o período para interessados se inscreverem terminaria nesta quinta-feira (23/11). Com a mudança, o prazo se estende até 7 de dezembro, por meio do site do Instituto AOCP, banca examinadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 160.

O certame oferta 24 oportunidades, 17 para o cargo de tecnologista pleno I e 7 para o cargo de pesquisador adjunto I. A remuneração inicial é de R$ 11.467,30 e R$ 14.274,53, respectivamente.



Para pesquisador, as carreiras contempladas abrangem as áreas de educação, engenharias, geografia, meteorologia e outras correlatas. Para tecnologista, as oportunidades são para os ramos de ciências exatas, naturais e ambientais, engenharias, geografia, hidrologia e meteorologia.

A seleção para tecnologista conta com provas escritas objetivas de conhecimentos específicos, escritas práticas e análise de títulos e currículo. Já para pesquisador, serão aplicadas provas escritas objetivas de conhecimentos específicos e escritas práticas, defesa pública de memorial, e avaliação de títulos e currículo.



As provas serão aplicadas em 3 de março de 2024, para pesquisador, e 10 de março para tecnologista, ambas em São José dos Campos, em São Paulo.