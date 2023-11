Concurso para promotor de Justiça de Goiás encerra inscrições nesta quinta

Atenção, concurseiro! As inscrições do concurso do Ministério Público do Estado de Goiás serão encerradas nesta quinta-feira (23/11). Aqueles que desejarem participar do certame deverão acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora, até as 16h.

A seleção oferta 28 oportunidades para a carreira de promotor substituto, para atuação em Goiânia. Para concorrer, os candidatos deverão ter concluído curso de nível superior em direito e comprovar atuação de, no mínimo, três anos de atividades no âmbito jurídico.



Do total de vagas, três são destinadas aos candidatos com deficiência e seis aos candidatos negros.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas: prova preambular, provas subjetivas, provas orais e avaliação de títulos. Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 30.617,25.

No decorrer do concurso, os candidatos deverão comprovar o preenchimento dos requisitos pessoais para a investidura no cargo e se submeter à investigação moral e social, às provas e apresentação de títulos.