Mutirão do Desenrola renegocia R$ 433 milhões em dívidas em um único dia

O programa Desenrola renegociou R$ 433 milhões em dívidas de cerca de 72 mil pessoas, em mutirão realizado na quarta-feira (22/11). De acordo com o Ministério da Fazenda, a ação solucionou 150 mil dívidas e o valor total renegociado, em apenas um dia, foi sete vezes maior que a média diária da última semana.

O programa ofereceu descontos médios de 86,3%, com valor médio parcelado de R$ 1.087. O valor médio de pagamentos à vista foi de R$ 262. Nos momentos de pico de acessos à plataforma do Desenrola na internet, foram feitas mais de duas renegociações por segundo.

Desde o lançamento da Faixa 1, em 9 de outubro, a plataforma já oferecia a possibilidade de pagamento à vista de dívidas de até R$ 20 mil. Na segunda-feira (20), os brasileiros passaram a ter também a oportunidade de efetuar as negociações dessas dívidas de forma parcelada.

No “Dia D – Mutirão Desenrola”, algumas agências bancárias aumentaram os horários de atendimento para impulsionar as negociações dentro do programa. “A mobilização representou uma parceria do governo federal com bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e demais entidades credoras participantes do programa. O atendimento voltado ao público do Desenrola continuará pelos canais dos bancos e demais credores do programa”, informou a Fazenda em nota.

O Desenrola Brasil foi lançado em 17 de julho de 2023 para recuperar as condições de crédito dos devedores. Desde então, o Programa possibilitou que mais de 3 milhões de brasileiros renegociassem cerca de R$ 246 bilhões em dívidas. Como parte do programa, os principais bancos do país ainda retiraram automaticamente 10 milhões de registros de negativação de pequenas dívidas, com valor de até R$ 100.