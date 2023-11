A menos de 24h da Black Friday, que ocorre na sexta-feira (24/11). A data é aguardada por muitos consumidores que querem aproveitar as ofertas e economizar. Para evitar golpes e dor de cabeça, o Procon (Instituto de Defesa do Consumidor) de São Paulo mantém uma lista atualizada de 78 sites que devem ser evitados para compras — desses, 13 ainda estão no ar.



A lista conta com empresas que tiveram reclamações de consumidores, mas não foram encontradas ou não responderam às queixas, mesmo depois de terem sido notificadas pelo Procon do estado.

Na página do Procon-SP, as informações aparecem como a URL do site, nome da empresa e CNPJ ou CPF do responsável. Segundo o órgão, o consumidor que tiver dúvidas pode procurar o Procon do estado ou acessar um dos canais de atendimento da fundação.



Para conferir o site oficial com o ranking, basta acessar o link.

Veja a lista com os sites: