Novidades na GM: entenda plano de investimento de R$ 7 bi no Brasil até 2028

Montadora que controla a marca de veículos Chevrolet, a General Motors anunciou, nesta quarta-feira (24/1), um plano de R$ 7 bilhões em investimentos em operações no Brasil até o ano de 2028. A empresa afirmou que a injeção de capital no país buscará a modernização das atuais fábricas com um foco em aumentar a sustentabilidade na cadeia produtiva.

No Brasil, a GM possui cinco fábricas, sendo três delas em SP (nas cidades de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes), uma no Rio Grande do Sul, em Gravataí, e outra em Santa Catarina, na cidade de Joinville. O anúncio dos investimentos da GM foi feito pela direção do grupo, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alguns de seus ministros, em Brasília.

Os efeitos destes investimentos, segundo a GM, serão notados já neste ano com os lançamentos de seis novos veículos. Entre eles, a empresa destaca o Blazer EV, que será um SUV Premium, o Equinox (um SUV intermediário), e a nova Spin. Os outros três lançamentos ainda não foram anunciados pela GM.

O presidente da General Motors para a América do Sul, Santiago Chamorro, porém, adiantou que todos os demais veículos da marca (Onix, Tracker, Montana e S10, por exemplo) serão afetados pela mudança nos próximos quatro anos.

Vai gerar emprego?

O anúncio de investimentos da General Motors no Brasil ocorre após a empresa fechar acordos de demissão voluntária com 1,1 mil funcionários no país. Esse plano de demissão voluntária foi aberto pela GM após a Justiça do Trabalho determinar o cancelamento de 1,2 mil demissões que a montadora havia feito. O acordo de demissão voluntária foi aprovado pelos trabalhadores à ocasião.

Sobre o tema, Chamorro disse que os novos investimentos irão "assegurar" os empregos criados. A fala de Chamorro não deixou clara se haverá perspectivas para novos cargos de trabalho.

O Correio contatou a assessoria de comunicação da GM para questionar qual a previsão de vagas de empregos nos novos investimentos da GM no país. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Veículos elétricos

Segundo a empresa, os novos elétricos vão contar com um modelo de bateria com maior autonomia e desempenho. “Estamos liderando esse processo e queremos incluir todos na jornada. A América do Sul e, especialmente, o Brasil são fundamentais para estabelecer esse nosso crescimento”, disse o presidente global da empresa, Shilpan Amin. Ele representou a GM ao lado de Chamorro.

Os novos investimentos em veículos elétricos promovidos pela GM no Brasil se juntarão aos investimentos da chinesa BYD, na implantação da fábrica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

Sustentabildiade

A atual General Motors adotará ações com foco na sustentabilidade, produzindo, ainda segundo o grupo, veículos mais "eficientes e sustentáveis". O lema, segundo a empresa, é: "zero acidente, zero emissão e zero congestionamento".

Plano industrial brasileiro

Os investimentos anunciados pela GM ocorreram na mesma semana em que o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, publicou detalhes de um plano para o fomento do setor industrial no país. Segundo ele, que também é vice-presidente da república, serão injetado R$ 300 milhões no setor secundário da economia.

Essa verba, de acordo com Alckimin, virá em parte do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para Alckimin, foco do investimento na indústria será no ramo da sustentabilidade. Sobre isso, ele diz que a indústria tem de seguir um projeto de "descarbonização, competitividade e exportação".